英超雙紅會｜曼聯慘敗英媒不留手踩多腳　災難表現評分嚇死人

英超雙紅會，曼聯意外地潰敗7球，表現慘不忍睹。「愛之深，責之切」，英國《曼徹斯特晚報》為紅魔鬼眾將評分，批評毫不留手，從分數反映他們的不滿。



曼聯作客晏菲路球場，慘吞利物浦7隻光蛋，主帥坦赫格直斥球隊表現不專業及不可接受。英國《曼徹斯特晚報》賽後炮轟紅魔鬼，從評分就看得出他們的憤怒。

《曼晚》對曼聯的評分一直都不會留手，今仗更是把曼聯所有人形容是「地底泥」，11名正選球員以及後備都無一倖免，全數獲得災難性的1分，彷彿表示「在座咁多位都係垃圾」。

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《曼晚》對曼聯眾將的評分令人驚訝。（路透社）

《曼晚》沒有對坦赫格排陣有太多意見，只是指出雲比沙卡在防守上應該是更好的選擇，加上球員的表現令他失望，但他同樣「走唔甩」，同樣慘得1分。

《曼晚》為曼聯眾將評分：



門將：迪基亞（1分）

後衛：達洛治（1分）﹑華拉尼（1分）﹑利辛度馬天尼斯（1分）﹑勞基梳爾（1分）

防守中場：卡斯米路（1分）﹑費特（1分）

進攻中場：安東尼（1分）﹑般奴費南迪斯（1分）﹑拉舒福特（1分）

前鋒：韋格賀斯（1分）

後備：麥湯米尼（1分）﹑加拿祖（1分）﹑沙比薩（1分）﹑馬拉西亞（1分）

主帥：坦赫格（1分）



至於利物浦方面，《利物浦回聲報》則較為低調，縱然大勝，也只得梅開二度的沙拿及羅拔臣獲得滿分的10分，而其他大部分球員也獲8分。

《利物浦回聲報》為利物浦眾將評分：



門將：艾利臣（7分）

後衛：阿歷山大阿諾特（8分）﹑干拿迪（8分）﹑雲迪積克（8分）﹑羅拔臣（10分）

中場：法賓奴（8分）﹑佐敦軒達臣（8分）﹑哈維艾利洛（8分）

前鋒：沙拿（10分）﹑加普（9分）﹑達雲紐尼斯（8分）

