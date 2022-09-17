最年輕登珠峰港人文武雙全　拍攝《I SWIM》堪比攀山｜曾朗傑專訪

18歲的曾朗傑（Bob）經歷了一年非一般的Gap Year（空檔年），成為最年輕登上珠穆朗瑪峰頂的香港人。其實，在上珠峰前，曾朗傑還做了一件他自稱辛苦程度拍得上爬珠峰的工作：拍攝電視劇《I SWIM》。



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曾志成（左）及曾朗傑在2022年5月12日早上9時35分登上珠峰頂。（登山達人Facebook）

訪問前半個月，適逢《I SWIM》播映，看到最後片尾，見到攝影名單有個熟悉的名字叫「曾朗傑」，豈不是接下來的訪問對象！會不會是同名同姓？拍劇與爬山應該是風馬牛不相及的事。

訪問當日，詢問爬山問題以外，也禁不住好奇心一問：「我喺《I SWIM》片尾見到你個名？」曾朗傑笑道：「嗰個真係我嚟。」

曾朗傑攀珠峰前，有參與電視劇《I SWIM》的拍攝。（資料圖片）

曾朗傑的Gap Year後半部奉獻給爬山，而前半部就是給了《I SWIM》。

他早就打算在升讀大學前留一年Gap Year，目標是攀爬世界最高峰珠峰及北美最高峰迪納利山，但爬這兩座山其實只需半年，之前的半年時間做什麼？他去找兼職，先在一間戶外用品店擔任售貨員兩個多月。

有天，父親曾志成有位朋友問曾朗傑：「有冇興趣去ViuTV拍嘢？」

「當然話有興趣！」曾朗傑有兩大愛好，一為拍片，二為爬山。

曾朗傑在大帽山接受訪問。（顏銘輝攝）

參貿《I SWIM》演員試鏡工作

曾朗傑通過面試，被安排入《I SWIM》的劇組。想起那三四個月的經歷，他說：「好興奮同好驚，我之前聽過朋友講外國拍劇嘅文化，都係好Chur（令人透不過氣），入咗去後先知道，原來香港拍劇係仲Chur。一開始唔係幾慣，又緊張，成日做錯嘢俾人鬧。後尾幾個星期，熟悉咗就好啲，冇咁擔心。」

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曾朗傑最初加入導演組，參與演員試鏡的工作。（受訪者提供）

他先加入導演組，籌備拍攝，為演員試鏡，他說：「幫藝員做游水訓練，做次要角色嘅面試，幫手影相，睇下佢哋游水得唔得。其實好簡單，都係幫下手，基本上人地叫我做乜就做乜。」他笑言自己是戲組中最低級的成員。

電視劇《I SWIM》由呂爵安及吳海昕等主演。（資料圖片）

開拍之後，曾朗傑被調到攝影組，感受到拍劇的辛勞，他需要很快地架設攝影器材及路軌。他說：「實際喺現場學先知係咩料，啲人叫我遞啲嘢嚟，叫我Set Up（安裝）啲乜野，我唔會話自己完全唔識但唔熟，我可能要慢慢Set，但你要拍得好Chur，個幾鐘拍完又要去下個地方，對我好大挑戰。」

曾兩度客串《I SWIM》臨時演員

「成日俾人鬧。（點解？）做嘢做得慢同遴迍。」他說：「體會到自己仲有好多嘢要學，你話好基本操作攝影機，我都有學過，但唔太純熟，而且專業拍攝同自己玩係完全不同，樣樣都有程序，呢啲程序你上網唔會學得到。」他記得還有兩幕被叫去客串臨時演員，「有一幕，有個藝員用手機扔我，我就接住佢。第一次拍，好緊張，但見識咗好多。」

曾朗傑（後排右六）與劇組工作人員合照。（受訪者提供）

當拍攝由興趣變成工作時，曾朗傑面對很大的衝擊，除了手腳要快，工時還非比尋常。他說：「拍十幾個鐘，返屋企瞓得幾個鐘，拍得最長試過19、20個鐘，返屋企瞓兩三個鐘再拍。香港拍劇就係咁，拍開嘅人覺得正常，但對於少接觸嘅人真係好辛苦，係新嘅體驗。」

曾朗傑在過去一年的Gap Year除了攀山外，還參與了拍攝電視劇。（顏銘輝攝）

拍劇生活似攀北美最高峰

「初初真係嚇驚，頭一星期覺得『咩料呀，咁辛苦嘅』，真係想像唔到咁Chur，過咗兩三個星期先慢慢接受到，要呢個Level（水平）先做得到。」他覺得拍劇的生活跟攀登北美最高峰迪納利山有點相似，「因為都要長時間做嘢，爬Everest（珠峰）每日爬幾個鐘就可以休息，但爬Denali（迪納利山）你爬完8、9個鐘，仲要多5、6個鐘去Set Up同煮食，做唔同嘅嘢，『幾時先完』！」

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拍攝跟爬山有沒有共通點？曾朗傑苦笑道：「好辛苦，一開始你唔會習慣到，你要爬山或者拍嘢一段日子先適應到。」

曾朗傑今年登上北美最高峰迪納利山。（受訪者提供）

拍攝過《I SWIM》，切身感受到香港拍劇的辛酸，會不會嚇怕這位充滿熱誠的年輕人？曾朗傑不假思索地答「冇」，接着解釋：「我諗登山都係，登山最初都係辛苦到我唔想爬，慢慢先喜歡呢個活動。」

他記得小時候，有朋友到日本旅行，回來後向他展示經剪輯過的旅程片段，令他對拍片產生興趣，之後他每次到海外登山，也會拍片，包括今年到尼泊爾及美國的攀山之旅。他說：「因為我想拍低一啲自己會一生難忘嘅事。拍攀山片，目標係畀自己睇，講真有幾多人睇？不過，最近疫情好多人離開唔到香港，希望香港嘅登山愛好者都睇到啲片。」

曾朗傑去年在IB國際文憑考試考獲44分。（顏銘輝攝）

IB公開試榜眼堅持讀電影

曾朗傑希望以拍片為事業，儘管有更多的選擇，也堅持走這條路。他去年應考IB國際文憑考試，在滿分45分中，考獲44分，成為「IB榜眼」。他記得放榜時都不敢看成績，叫家人代他先看，他說：「你睇先啦，我放棄咗嘞，返到屋企一睇，嘩！咁嘅分數！都幾驚喜。」

他續說：「啲朋友都有話，個分咁勁點解唔報牛津、劍橋？因為冇我鍾意嘅科。講緊我想讀電影，其實喺英國拎到36分左右，已經足夠入讀好勁嘅Film School（電影學校），更多要求你嘅Portfolio（作品集）。」

曾朗傑爬上大帽山上的大石。（顏銘輝攝）

做過售貨員，拍過電視劇，上完珠峰，再登北美最高峰，曾朗傑完成了獨一無二的Gap Year。在這個學年，他將開展大學生活，到英國留學唸電影及電視製作。他說：「幾年前我唔知想讀咩，雖然我鍾意行山，但我教人麻麻地，不如做啲我最有興趣嘅野，就係拍片。（有啲乜片想試下拍？）想拍攝啲寫好劇本嘅片，𠵱家拍得多嘅係類似紀錄片，讀晒呢3年再睇下點。」

對於拍片以至登山路上的終極目標，曾朗傑說：「將兩樣結合，將電影元素加入登山。這比單單爬山更珍貴。」