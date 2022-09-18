18歲曾朗傑攀珠峰｜與雪崩擦身而過　人類自私行為比死屍更震撼

18歲的曾朗傑（Bob）今年登上8849米高的珠穆朗瑪峰，成為最年輕登頂珠峰的香港人。攀登過程中，他看過死屍，與雪崩擦身而過。見到如垃圾崗的高山營地，他感嘆不會再登珠峰，避免再為這座世界最高峰增添負擔。見到有登山者在山頂累到伏在地上，難以對答，他亦想反問一句：「咁又有咩意思？你都冇氣力去Enjoy（享受）。」



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曾朗傑攀登珠峰途中，沿繩而上。（受訪者提供）

曾朗傑與父親曾志成在2022年5月8日從大本營出發，直上2號營地，到11日上到4號營地，之後在12日凌晨摸黑上路，於當地時間早上9時35分登頂。

「好多人唔知，以為爬珠峰最危險就係登頂，其實最危險係第一日，我地由直接上2號營地，唔停1號營地。」曾朗傑難忘攀登絨布冰川，他說：「成段路垂直上1200、1300米，絨布冰川係又上又落，可能中間你要落幾百米再上，你要上繩、沿繩下降，喺咁高嘅環境，剩係著鞋都難。」

曾朗傑（左）今年攀登珠峰。（登山達人Facebook）

攀絨布冰川遇雪崩

在絨布冰川這段路，曾朗傑與雪崩擦身而過。他憶述：「因為全球暖化，嗰個位置每日都融，雖然雪巴人會Set（設置）好Fixed Rope（固定繩），但你唔會知突然發生咩事！早幾日都有雪崩，好多位都係雪崩，啲冰一融可能跌落個頭度，或者成個平台瓦解。」

曾朗傑認為在攀珠峰的路程上，絨布冰川最危險及具挑戰性。（受訪者提供）

他續說：「我哋喺有個位休息咗十幾分鐘，之後行咗20分鐘，突然聽到後面巨響，一望轉頭，所有嘢都裂晒跌晒落街，後面成條路冇晒，真係好驚險。我諗返起，如果我哋留在個平台多幾分鐘，可能會一齊跌落去，諗返轉頭都幾得人驚。」

曾朗傑（左）及曾志成抵達2號營地。（登山達人Facebook）

過了2號營地後，攀登過程很順利，在登3號營地途中，他與父親曾志成開始吸氧氣。他說：「中間有位特別斜，有堵上千米嘅直壁，我哋在直壁底開始用氧氣，我們由2號營地上2號營地，用咗氧氣行咗4個鐘，如果唔用的話起碼7個鐘。」

曾朗傑在南坳與珠峰合照，離峰頂不遠。（受訪者提供）

登頂一刻感動流淚

很多登山者會在黃昏離開4號營地，慢慢行，希望翌日早上攻頂，但曾氏父子決定在營地休息多一點，養足精神，晚上11時半才起步。曾朗傑說：「嗰晚有100人攻頂，我哋係最後一隊。我哋知道自己隊人行得快，行咗兩個鐘已經追到上去。」

曾志成（左）及曾朗傑在2022年5月12日早上9時35分登上珠峰頂。（登山達人Facebook）

登頂的一刻，曾朗傑與父親擊掌慶祝，他們成為首對登頂珠峰的港人父子兵。被問到那時的感受，他說：「好感動，最基本係呢個感覺，用咗三四年時間，終於成功達到，真係難以用言語表達，會流眼淚，真係有喊出嚟。」

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「山頂最震撼嘅畫面是望到大本營，見到3、4000米嘅山腳位置，望到一半上嚟嘅路程，好感動，好感恩，座山畀你喺咁好天之下上到去。」

曾朗傑登上珠峰。（登山達人Facebook）

攀山客應預留體力下山

曾朗傑在珠峰頂見到的另一個畫面是，有位攀山客登頂後累到伏在地上，十分辛苦。他憶述：「我問佢發生咩事，佢應唔到我，只係不斷地吸氧氣。其實上到頂要搞成咁，又有咩意義？你都冇力氣去Enjoy，甚至冇力氣落山，危險之外成件事都冇意義。既然你決定上山頂，你要確定自己上頂後，要有力氣落山。」

「啲人問點解落山咁多人有意外？就係你用晒力氣喺攻頂，冇留力喺落山時用。」曾朗傑說：「上山見到死屍，唔單止得人驚，仲同你講呢度有幾危險，上呢座山係會有生命危險。好多人覺得上完山好開心，落山時跣腳就跌死咗，大部分意外係落山時發生。」

曾朗傑以前常到大帽山訓練，所以選擇了這座香港最高峰為訪問地點。（顏銘輝攝）

難忘「世界最高的垃圾崗」

雄偉的山峰，披上雪白外衣，卓立眾山之巔，但在這幅大自然美景中，人類的不負責行為成為污點。曾朗傑有點激動地說：「上到去，好多人唔會理，結果令到4號營地被譽為世界最高的垃圾崗，真係好慘！」

曾朗傑在18歲攀上珠峰，成為最年輕登頂的香港人。（受訪者提供）

「正因為咁，我唔會想勸人上珠峰，如果你去，你確保要將自己Footprint（足印）減到最少。」在這裏，足印的意思是指人類登山時對環境的影響，包括開拓新的山路、留下垃圾及排泄物、生火的痕跡。

「點解有啲旅遊團可以咁平？舉例說，大部分人上珠峰要收50萬，點解有啲公司收20、30萬就可以，因為佢哋唔會理垃圾、環保嘅問題，令珠峰被污染，真係好悲傷！」

「爬到一次就OK嘞」

見到這個漂亮的地方變成垃圾堆有什麼感受？「所以啲人問我會唔會再去，我話唔會，就算你自己個人減到盡，其實你每次上座山都會造成影響，爬到一次就OK（可以）嘞。」

曾朗傑及曾志成的團隊落山時，不但會帶走自己的廢物，若果見到有其他垃圾，也會順道帶下山，但他嘆：「執極都好，一定執唔晒！」

陳家希在2018年登上珠峰頂後，手持香港區旗拍照留念，當年他19歲。曾朗傑今年打破他的紀錄，成為最年輕上到珠峰頂的香港人。（資料圖片）

18歲的曾朗傑是次登頂，打破了19歲的陳家希（Benjamin）在2018年的紀錄，成為歷來最年輕登上珠峰的香港人。他說：「會畀到壓力我，但其實只係個名，之前紀錄保持者係Benjamin，我都同佢吹過水，18歲同19歲差幾遠？真係細到分唔到。更誇張，我呢次係同個17歲尼泊爾少年一齊上，佢係當地雪巴人嘅仔。」

「我諗因為香港少人登山，更少人去登8000米以上嘅高山，變咗一個咁年輕嘅人上去，就自然會出咗呢個名，其實Benjamin上過更多8000米山，佢嘅成就已經超越咗好多香港嘅登山者。」曾朗傑續道。

曾朗傑自稱並非攀岩高手，但在山上的大石叢中跳來彈去，也是輕易自如。（顏銘輝攝）

雖然年紀輕輕已經上了珠峰，但曾朗傑認為在登山方面尚有很多目標，他還想爬多幾座8000米以上的高山，又希望跟父親曾志成爬南極最高的文森山，完成所有七大洲最高峰，他更將結合拍片與登山視為終極目標，他說：「登山唔係最終挑戰，我希望爬山時可以拍片，製成講山嘅電影。」

18歲有此成就，身邊的同學朋友怎樣看他的？「好多人唔會明。」

「（覺得我）係咪黐線！」曾朗傑笑言。

曾朗傑在這一年Gap Year報讀了香港攀總的山藝課程，順利考獲三級山藝資格。（受訪者提供）

曾朗傑去年完成公開試，之前在馬鞍山一間寄宿學校讀書，為了鍛鍊體能爬攀珠峰，他常常下課後跑馬鞍山村路上山，時間充裕的話更會上馬鞍山山頂。他笑着說：「我嗰陣都有諗過約朋友一齊操，但我擔心約咗一次，大家會反面唔同我做朋友。」

登山培養堅持與獨立性格

不過，曾朗傑發現，在他的薰陶下，更多身邊朋友對行山產生興趣，發現香港有很多地方可以欣賞及探索，不只是去市區行街。他說：「每次我哋行山，佢哋都話『容易啲啦』，我真係每次都揀容易路線，但喺佢哋眼中『你爬過珠峰，你嘅容易同我哋嘅容易係咪唔同』。」

曾朗傑6歲的時候已經上過富士山。（受訪者提供）

他6歲開始登富士山，13歲起挑戰七大洲最高峰，18歲完攀珠峰。與曾朗傑行大帽山及訪問的兩小時，感覺他擁有一份超出同齡人的成熟及冷靜。

「好多人都咁講我！」

但他絕不是個嚴肅的人，愛說笑，喜歡看超級英雄電影。

他認為登山培養到的是堅持與獨立。

「雖然爬山係一隊人，但唔係爬8個鐘都同你傾足8個鐘，可能有6個鐘係自己一個，你要保持同自己講『唔好放棄』。某程度上，我比起朋友更獨立，我會更多時間一個人行山、溫書，做自己鍾意做嘅事。」

與他行到大帽山一處觀景台，遙望山下的錦田。他說：「細個成日嚟大帽山，有時城門水塘上，有時大埔上，好多訓練時間都經過大帽山，最難忘係落山總係望到屋企。我屋企係對到正，一望上去就係大帽山。」

曾朗傑從大帽山望向自己的家。（顏銘輝攝）

「可以放低城市生活，追巴士又追嗰樣，放低壓力。好Peaceful（平靜）嘅感覺，係一種Escape（逃離繁囂）。」

無論是珠峰還是大帽山，相信這個就是曾朗傑喜歡山的原因。