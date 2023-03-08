歐聯觀察｜車路士踢出近期代表作締兩連勝　兩蛋贈多蒙特晉身8強

樸達（Gr樸達（Graham Potter）不叫Harry，沒有魔法，但總算慢慢地將拉雜成軍的車路士，轉化成一支球隊，這支昔日倫敦霸者儘管距離最高水平還有點距離，但起碼在歐聯16強次回合於主場以2：0殺退多蒙特，兩回合以2：1晉級，保持爭標希望。



車路士在冬季轉會窗一口氣買了一堆新兵，主帥樸達今仗只派上了祖奧菲臘斯及安素費南迪斯兩人，其餘正選則以舊將擔任。但他在戰術上有些變化，例如一大把頭髮的古古列拿放在三中堅的左中堅，卻壓得很前，配合球隊的前線逼搶，這令主隊在開賽初段搶得上風，幾次前場截得皮球隨即有埋門機會，只是祖奧菲臘斯及夏維斯的射門都未竟全功。

車路士領隊樸達今仗在攻守上都花了不少心思，球隊也踢出近期的代表作。（路透社）

樸達攻守戰術花心思

在進攻上，樸達瞄準了多蒙特兩名中堅尤其歷卡斯蘇尼轉身慢的弱點，於是讓「假9」夏維斯拉後，卻以速度快的史達寧踢最前，伺機接應直線突破越位，儘管這一招還不太成熟，但史達寧幾次越位也只是差之毫釐，相信再多幾場試練，將是藍戰士的一大武器。

史達寧（左）伺機突破越位，他今仗也為車路士先開紀錄。（Getty Images）

兩名中場中安素費南迪斯及今仗任隊長的高華錫今仗表現十分稱職，遮線、Delay（延遲對手攻勢）、由守轉攻，樣樣精通；兩邊翼衛芝維爾及列斯占士亦攻守兼備，車路士在43分鐘打開紀錄一球，便是由高華錫引球硬闖，皮球輾轉由芝維爾左路傳中，史達寧施射破網。

夏維斯第一次主射時宴客，幸而獲得多一次機會。（Getty Images）

戰至53分鐘，車路士因對手右閘禾夫犯手球獲得12碼，夏維斯首次主射中柱不入，但５因有多蒙特球員在他起腳前衝入了禁區，令他獲得第2次主射機會，這一次，他為球隊射入了奠定勝局的一球。

落後下，多蒙特才如夢初醒，發動猛烈進攻，但就算全場控球率達61%，而且也有13次埋門，但真正能威脅主隊門將阿列沙巴拿加的攻門，寥寥可數，最似樣的可能是禾夫在64分鐘殺入禁區勁射，但也被阿列沙巴拿加擋出。

備受注目的多蒙特中場新星比寧咸，今場表現一般。（Getty Images）

前線配合不順需改善

車路士踢出近期的代表作，繼上場擊敗列斯後，迎來久違的兩連勝，上一次他們連贏兩場已是去年10月的事，那時是他們今季最順遂的日子，一度取得5連勝。不過，他們能否真正的重拾正軌，還有不少需要改善的地方，例如前線的配合不很順暢，尤其多蒙特空群而出，後防很多空位的情況下，不是越位，就是傳球不夠準繩，白白浪費拉開比數的機會。

車路士門將阿列沙巴拿加竟然在高華錫調出後，獲委隊長重任。（路透社）

另外，當高華錫退下火線時，門將阿列沙巴拿加竟然擔任起隊長來，雖然他近期表現回勇，但其心理質素或領導能力似乎不是隊長之選，這也側面反映陣中缺乏壓得住場的精神領袖，並解釋了何以當球隊踢逆境波時，會變成一盤散沙。車路士最輝煌的年代，隊長可是攔截永遠奮不顧身的泰利，隊長應是身先士卒的化身，並非任何球員都可擔任的，樸達實在需要深思。