英超｜車路士6人清洗名單曝光　3星將料離隊減磅「親生仔」都要走

車路士（又譯：切爾西）連續兩個轉會窗均大手掃貨，買完3億再花3億，今季累積已消費超過6億歐元，新球員數目之多令人難以記牢各人名字。

有入自然有出，早已盛傳藍軍今夏會清走「瘀血」為人工減磅，意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）最新消息指明，將會被掃走的6人名單。



奧巴美揚早前已被車路士排除於歐聯名單之外。（Getty Images）

羅曼奴：車路士今夏將清走6將

美國老闆托德波里（Todd Boehly）入主車路士後大灑金錢，在剛過去的冬季轉會窗花費逾3億鎊震驚球壇，藍軍戰績最近依然不如人意，隊內「人滿為患」之餘亦磨合不佳。以轉會消息又快又準著稱的羅曼奴，在個人Youtube頻道宣稱車路士今年夏天將進行「大清洗」行動。

他在影片最初提到的兩個名字並不令人意外，第一個是奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang），這位加蓬國腳今季英超上陣11次只入1球，近日更被車路士排除在歐聯名單之外，遭球隊放棄可謂板上釘之事；第二個則是因球會三度交錯文件而無法成功外借至巴黎聖日耳門（PSG）的薛耶治（Hakim Ziyech）。

普列錫離隊轉會的傳聞已蘊釀一段時間。（Getty Images）

馬體會欲以菲歷斯交換普列錫

第三個名字是前「美國隊長」普列錫（Christian Pulisic），羅曼奴表示他很有可能在夏天以轉會方式離開車路士。他今季16次聯賽上陣只攻入1球，當中更只有6次正選出戰，球會有意將其賣出的消息亦蘊釀已久。

羅曼奴稱：「根據我得到的資訊，車路士在1月時對他離開持開放態度，不過因為普列錫受傷而導致事情沒有進展。他有可能在夏天離開，這將取決於其他球隊的報價。車路士希望以大約4000萬歐元（3550萬英鎊）的價格將其售出，這在整個歐洲來說都很有吸引力。」

適逢西班牙傳媒同日有傳，西甲球會馬德里體育會（馬體會）有意收購普列錫。車路士剛在冬窗從馬體會借入祖奧菲歷斯，由於這位葡萄牙星將被指與施蒙尼不和，馬體會欲以菲歷斯來交換普列錫。

只有20歲的大衛達曹科芬拿可能在夏天被借走。（Getty Images）

干拿加歷查難逃被賣 兩小將料被外借

隨後羅曼奴提到中場干拿加歷查（Conor Gallagher），他指愛華頓在今個冬窗轉會截止日向車路士報價4000萬英鎊，但被球員方面拒絕，車路士同樣對他季尾離開持開放態度。

最後他提及年僅18歲的美國門將史隆連拿（Gabriel Slonina）和20歲的前鋒大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana），來季料被外借到其他球會吸收比賽經驗。

車路士今季一再大肆增兵，惟球隊自冬季轉會窗關閉至今4戰未嘗一勝，當中更包括周六以0：1不敵榜尾球隊修咸頓，目前僅排英超聯賽榜第10位。藍軍在2月暫時只有一球進帳，攻力疲弱，當奧巴美揚已呈被棄用狀態，球會冬窗豪花逾3億歐元收購新兵之中，竟沒有任何一人為正箭頭，也是令球迷和外界非議及不滿之處。

領隊樸達因戰績差備受壓力，美聯社消息指球會管理層仍信任他，並着眼球會未來。車路士為清空球隊薪酬及上陣空間，將不在未來計劃的球員送走，也是明智之舉。

英超第二十五輪賽程：