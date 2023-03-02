意甲｜AC米蘭神鋒談與車路士緋聞　回應「意甲是否太易玩」

車路士近期進攻啞火問題持續，除早前有報道指出班主托德波里（Todd Boehly）有意在夏天收購尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）外，曾於去年與藍軍扯上關係的AC米蘭前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao），據聞又再被列入他們的求購名單之中。



儘管車路士於近兩個轉會窗揮金大肆增兵，但進攻問題遲遲未能解決，日前再次傳出藍軍想與AC米蘭展開談判，想在夏天買入拉菲爾利亞奧。

利亞奧在AC米蘭效力第四個球季，在各項賽事共為球隊上陣147場，貢獻36個入球和31個助攻，可說是陣中的明星，他不僅是米蘭上季意甲奪冠臣，更獲選為聯賽最有價值球員。然而這名葡萄牙球星現時的合約將在2024年夏天到期，AC米蘭方面亦一直希望盡早與他續約，但仍然不免引來多支球隊爭搶。

傳車路士有意羅致拉菲爾利亞奧。（Getty Images）

不過在最近的一次訪問中，利亞奧提及到這次轉會傳聞，他當然沒有明確地回應，僅表示自己「可能有一天會想去英超踢波」，但暗示自己現階段未必想到倫敦落班，「我不喜歡那裏（倫敦）的天氣，我第一次去倫敦時是去購物。我喜歡米蘭，這裏的教堂、購物商場、球會以及食物都很好。」

車路士整個2月只有一個入球進帳。（Getty Images）

其實早在夏天時，專門報道轉會消息的意大利足球網站Calciomercato便指，車路士曾向AC米蘭報價1億歐元求購利亞奧，但AC米蘭要求車路士支付高達1億5000萬歐元解約條款，最終交易告吹。

直認「意甲太易玩」

他最近在一次Youtube訪問中被主持人問到，意甲對他來說是否「太慢，太易玩了？」他先是開玩笑式回應：「是的。」

被問到意甲對他來說是否「太易玩了」，拉菲爾利亞奧開玩笑地表示同意。（Youtube截圖）

隨後這位前鋒正色地道：「不過在來到意甲之前我效力於法甲，在那裏一開始很難應付，競爭非常激烈。」利亞奧說道，「但隨着我的技術有所增長、速度慢慢提高時，你就能在球場上造出差距。我在法甲的第二個賽季進步不少，我要向世界展示自己能在球場上做些什麼。」