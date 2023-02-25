英超｜車路士低迷樸達收死亡恐嚇　記者會遲到以幽默方式致歉

撰文：陳旭暉
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車路士戰績繼續低迷，上輪不敵榜尾修咸頓後，領隊樸達（Graham Potter）被球迷及媒體推至風口浪尖。雖然消息指他仍獲班主及管理層支持，但這位主帥日前卻向傳媒表示，自己收到了關於家人的死亡恐嚇電郵。

車路士近兩個轉會窗增兵揮金如土，花費逾6億歐元，可近10場各項賽事只贏一場，目前以31分排在聯賽第10，今季目前的得失球差竟為0球，全然不像一支豪門應有的成績。

自藍軍去年9月辭退領隊杜慈（Thomas Tuchel），改聘樸達上任後，球迷一直對此頗有微言，如今戰績持續不濟，不滿情緒自然不斷升溫。

樸達上任後車路士戰績持續低迷。（Getty Images）

樸達在周五（24日）接受《天空體育》訪問時表示，收到不少來自球迷的電郵，「我有收到一些支持我的電郵，但也收到一些不怎麼友善的，當中有想我死，甚至想我孩子們死亡的電郵，收到這些東西讓我感覺很不好受。」

「當你工作時被人辱罵，那並不是什麼讓人愉快的事情。我可以說我不在乎，但你也知道那是騙你的。每個人都會在乎其他人怎麼想，因為我們天生就與社會有聯繫。」這名車路士領隊續說道。

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樸達出席對熱刺的賽前記者會時稍稍遲到，即以玩笑向在場的記者致歉，「對不起，我遲了，剛剛開完緊急會議。」這名車路士主帥被問到會否受到死亡威脅影響時，他矢口否認：「並不會，我認為這只是一次性的發洩。我不會過度地將它放在心上。」

「這對我以及家人來說都不是什麼愉快的事情。輸掉比賽後你需要接受批評和噓聲，不管有什麼你也需要接受。當然凡事都要有條紅線，但我並不是第一個被越過紅線冒犯的人，而這一次或許也是越線了。」

有車路士球迷在月中的歐聯賽事中表達對前任領隊杜慈的想念。（Getty Images）

樸達亦開玩笑稱，當看到有郵件來自一個名為「Potterbastard@gmail.com（樸達混蛋）」的電郵地址，便知道確實存在一些問題。

車路士整個2月只有一球進帳，球隊進攻備受批評，若今場硬仗再失分甚至落敗，樸達帥位可能隨時不保。據90min.com報道，車路士有意聘請普捷天奴（Mauricio Pochettino），因此周日面對熱刺一仗，很可能會是樸達執教關鍵之戰。

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