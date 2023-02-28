英超︱車路士聯賽近16仗僅2勝　領隊樸達仍獲高層信任卻不領情

車路士獲班主大灑金錢，冬夏兩個轉會窗以逾6億歐元引入16個球員，不過卻似乎帶來反效果，這支上屆英超季軍狀態愈來愈沉，11月至今13場聯賽僅入6球，入球量與愛華頓並列包尾，期間7負、4和，只贏過兩場比賽。

戰績如此慘烈，領隊樸達被指依然獲得新班主支持，可是他本人似乎不太領情。



車路士剛負熱刺，11月至今只贏過兩場。（Getty Images）

樸達：不能永遠依賴球會支持

剛過去的周日不敵倫敦對手熱刺後，車路士周一如常由樸達帶隊操練，The Athletic報道指這位備受重壓的主帥仍獲球會管理層支持。樸達自去年9月接替杜慈（Thomas Tuchel），跟藍軍簽下5年長約，球會願意給他時間改善戰績。

球會管理層表態繼續支持樸達，他本人卻不領情，更直言：「如果成績不夠好，正如球隊現時狀況，總不能永遠一直依賴（管理層）支持。」

0：2負熱刺賽後，樸達承認車路士戰績不夠好，「我要為這些賽果負全責，對車路士而言，這樣的成績並不夠好，我們當然希望有所改善。我的工作是要繼續向前，繼續與球隊努力工作，嘗試改變現狀。球員感到受傷，我們正處艱難時刻。」他認為，球員已付出一切，可是未能取得入球令一切變得困難。

樸達在車路士仍未找到贏波方程式。（Getty Images）

將自己比作兩年前的阿迪達

他將自己目前的情況，對比阿仙奴領隊阿迪達兩年前的處境，「賽前我們談論看《Arsenal ：All or Nothing》（紀錄片）的感受，阿迪達領軍第2年他也一度接近被炒，人們都想他離隊，當時簡直是個災難。明顯地，現在情況有些改變，足球就是這樣。」

樸達再拿利物浦主帥高普為例子，「當你看高普的情況，當他們沒有成績，人們也會突然想他走。這就是足球的狀況，明顯地，我在這間球會所做的事情並不足夠，未能令人們信任我，我要接受這點。」

他說：「我明白眾人疑問，完全理解大家為何這樣說，但我會盡量嘗試集中精力幫助球隊、支持球員，因為我真的很喜歡這些球員，他們都是好夥伴。他們想做得更好，也想獲勝，只是我們目前未能做到，這是我的責任。」

車路士不止11月至今只贏過兩場聯賽，其實再數上去，是近16場英超只勝兩場。目前24戰31分排第10，落後第4位的熱刺14分。比起爭逐歐聯資格，車路士其實與降班區更接近，距離第18位的愛華頓僅相差10分。