英超︱車路士戰績低迷領隊受壓 樸達仍獲管理層支持
撰文：吳慕兒
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車路士領隊樸達（Graham Potter）以接手藍軍以來，領軍成績平平，周六遭榜尾球隊修咸頓爆冷以1：0擊敗後，英超聯賽已連續4場未勝，最新消息指他仍獲管理層支持。
主場被修咸頓擊敗後，車路士在近14場各項賽事只贏兩場，完場後車路士球迷怒噓愛隊，部分球迷直接高呼：「樸達下台」。
根據車路士管理層昔日作風，如此戰績領隊早已被炒，不過現今的藍軍已非俄羅斯班主艾巴莫域治主政，改由美國老闆托德波里（Todd Boehly）和團隊管理，作風似乎亦不一樣。美聯社消息指，樸達仍獲托德波里和另一班主Behdad Eghbali支持。
去年夏天轉會窗，車路士豪擲近3億歐元增兵，到剛結束的冬季轉會窗，藍軍再花逾3億歐元作出多個收購。據了解，球會仍專注球隊長遠發展。車路士在23場聯賽後，目前以31分排第10位，落後排第四的熱刺11分，這兩支倫敦球會周日（26日）將上演打吡大戰。
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