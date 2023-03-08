歐聯｜夏維斯把握二次機會致勝　比寧咸稱車路士重射12碼是笑話

車路士在歐聯16強次回合，靠史達寧及夏維斯各建一功，主場以2：0擊敗多蒙特，兩回合計反勝2：1晉級8強。車路士致勝一球來自夏維斯的12碼，這位德國前鋒本身射失，但因為有多蒙特球員提早跑入禁區，故獲重射機會，得以射入。

雖然多蒙特中場祖迪比寧咸賽後稱重射12碼是個笑話，並指出其他球員衝入禁區實屬難以避免，但球例早就清楚列明重射12碼的條件，而且球證及VAR都很容易判斷有沒有球員在主射12碼前就提早衝入去。故此，比寧咸也應該沒有什麼可以抱怨。



比寧咸坦言夏維斯助跑那麼慢，其他球員很難不提前衝了入去。（Getty Images）

在下半場初段，今仗表現出色的車路士左翼衛芝維爾左路傳中，省中多蒙特右閘馬里奧斯禾夫的手部，球證判罰12碼。賽後被問到這個12碼判決時，比寧咸說：「我沒有清楚見到事發經過，從我看來，距離很近，我不肯定你的手可以作出什麼反應。」

芝維爾左路傳中，馬里奧斯禾夫犯手球，球證看過慢鏡後判12碼。（網上片段截圖）

比寧咸看過重播片段後說：「只是一兩碼的距離，我不太肯定，我不想惹到什麼麻煩。我對被罰12碼感到失望，但事實上，之後他們可以重射則是一個笑話。」

這位19歲英格蘭國腳中場解釋：「主射球員助跑那麼慢之下，其實每球12碼都一定會有球員跑入禁區一碼或者更多，但這就是比賽。裁判作出了決定，我們也只能接受。」

夏維斯為車路士射入12碼。（Getty Images）

儘管比寧咸坦言夏維斯這種助跑慢加「窒步」的主射方式，其他球員很難不提早進入禁區，但球例早就寫得一清二楚，他沒有什麼好抱怨。球例列出全部6種情況。

球例清楚列出各種情況。（國際足協球例）

只有進攻球員提早衝入禁區，若果該球12碼射入，則判重射；若果該球12碼不入，則判守方以間接自由球重新開始比賽。

只有防守球員提早衝入禁區，若果該球12碼射入，則算作入球；若果該球12碼不入，則判重射。

進球及防守球員都有提早衝入禁區，無論該球12碼入還是不入，都需要重射。

當夏維斯主射一刻，車路士及多蒙特都有其他球員身在禁區及娥眉月內。（網上片段截圖）

夏維斯第一次主射時「窒步」，從定格畫面見到，在他接觸皮球的一刻，超過一名多蒙特球員衝了入去，同時亦有其他車路士球員已跑進禁區。

當夏維斯一射中柱後，球證判車路士可以重射12碼。在第二次機會，夏維斯的射法一模一樣，但結果是射入，幫車路士今仗領先到2：0。

這是車路士踏入2023年以來，首次在一場比賽中射入超過一球。這場車路士以2：0獲勝，總比數以2：1反勝多蒙特晉級。

比寧咸與夏維斯各不相讓。（Getty Images）

在佐真奴離隊後，夏維斯成為車路士的新「劊子手」，他賽後說：「（重射12碼時）我有點緊張的，但我最終射得入，這是最重要的。我嘗試去等待，望住門將，而我見他又往向一方向撲去。」射入致勝12碼外，夏維斯今場在史達寧的掩護下，表現可人，是車路士晉級歐聯8強的重要功臣。