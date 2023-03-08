足球熱話｜加歷查「7」字攻勢轟曼聯名宿　歐聯節目變雙紅會決鬥

雖然昨晚的是車路士的歐聯比賽，但在歐聯直播室中，還是變成利物浦對曼聯的戰場！

利物浦名宿加歷查在跟曼聯名宿舒米高連線對話中，不斷提及與「7」有關字眼，加上他放在枱上的七喜汽水，擺明再「鞭屍」在雙紅會輸0：7的曼聯。舒米高發現加歷查話中有「7」之後，亦以兩招試圖反擊，引得直播室哄堂大笑。



見到加歷查帶備七喜汽水入直播室，就知這晚節目會是一陣腥風血雨。（Twitter）

加歷查在直播室中做節目，與身在球場邊的舒米高連線對話。他兩度提及3月7日的比賽十分激烈，有什麼重要性？舒米高可能已經覺得有點不妥，他表示聽不到加歷查的問題。

加歷查當然有風使盡「利」。（網上片段截圖）

加歷查繼續無孔「7」入地發問，問舒米高是否覺得多蒙特中場祖迪比寧咸的身價至少7000萬鎊？

加歷查再接再厲，問舒米高怎樣看之後一晚AC米蘭的比賽，並兩度提及AC米蘭是7屆歐聯冠軍得主。坐在加歷查身邊的亨利，都知道他想玩什麼，擺出個「冇眼睇」的表情。

見到加歷查咄咄「7」人，坐在旁邊的亨利都「冇眼睇」。（網上片段截圖）

面對加歷查一而再的挑釁，舒米高以「7」還擊，他說：「我們現在領先你們7分。」加歷查大笑起來，高舉枱上的七喜汽水。

曼聯以49分排英超第3位，利物浦就以42分排第5位。

【加歷查「鞭屍」曼聯片段】

舒米高努力地將節目拉回正軌，講到他對曼聯慘敗的意見，仍難以明白究竟曼聯發生什麼事，並引述曼聯領隊坦赫格所講，指大敗是尷尬，不能再發生。

雖然舒米高一本正經地回應，但加歷查仍再出招：「彼德，你剛才說的是坦赫格（Erik ten Hag）嗎？是不是叫seven Hag才對？」舒米高已經不想回答他，只是聳聳肩，其他主持也看不過眼，為舒米高解圍。

舒米高（左）也忍不住回擊加歷查。（網上片段截圖）

除了曼聯領先利物浦7分，從另一節錄片段見到，舒米高找到另一個方向回擊加歷查，他說：「你忘記了一點，講到7個入球，你射入了7個烏龍球。」引得加歷查及所有主持都大笑起來。

【舒米高一招反擊加歷查】

曼聯在過去周日的英超雙紅會，作客以0：7慘敗於利物浦腳下。