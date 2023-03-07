英超｜曼聯跑動距離再跌低谷　坦赫格慘敗後一安排與蘇斯克查不同

曼聯在周日英超作客以0：7歷史性恥辱地敗於利物浦腳下，英國傳媒披露曼聯領隊坦赫格震怒，並賽後馬上處罰球員，要求他們全體坐在更衣室，靜靜地聆聽利物浦主場的慶祝聲音，以作反省。消息人士稱，坦赫格告訴球員，若果再有類似的慘敗出現，將貶他們到U21梯隊。



曼聯在晏菲路輸7球捧蛋，震驚球壇。（Getty Images）

英國《每日鏡報》披露，當曼聯在晏菲路球場作客以0：7負於利物浦後，坦赫格不准球隊馬上離開，而是全體留在更衣室受罰，靜靜地坐着，聆聽主隊更衣室以至整個球場的歡呼慶祝聲。坦赫格希望球員知恥近乎勇，不得再像今仗那樣輕易潰敗。

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坦赫格賽後大怒，處罰球員在更衣室靜坐，聆聽利物浦的慶祝。（路透社）

報道引述曼聯內部消息稱：「坦赫格明顯地憤怒，並告訴球員非常幸運，因為他們可以坐隊巴回奧脫福，而非要跟球迷搭車回去。」

消息續稱：「坦赫格警告他們，若果再有類似的情況發生，他們不會有第二次機會，全部會被貶去踢U21梯隊。」

據了解，坦赫格亦告訴球員，會增加他們接受運動心理學家輔導的節數。消息稱：「坦赫格不希望球員回到上季的慘痛日子，所以他想球員與運動心理學家有更多相處。」

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坦赫格沒有給球員假期，周一早上馬上再操。（Getty Images）

曼聯上季主場曾以0：5慘敗利物浦，時任領隊蘇斯克查決定賽後給球員一日假期，好好放鬆，調整心情。不過，坦赫格今次的做法與前任不同，他要求曼聯球員在翌日周一早上準時9時前回到訓練基地報到，進行恢復訓練及晨早操練。

為了準備這課訓練，坦赫格與教練團隊比球員早兩小時、在早上7時就回到曼聯訓練基地。英國《每日郵報》披露，坦赫格在操練前召集球員作簡短的訓話，內容主題以恢復為主，而非互相指責。

《每日郵報》稱，坦赫格希望向球員傳達的訊息是「剛發生的事並不會摧毀我們今季以來優異的付出」。他告訴球員要保持對成功的飢渴，最重要是保持信心，別要沮喪。他認為球員會從荷蘭運動心理學家Rainier Koers身上獲益。

在周一的操練中，坦赫格沒有在球員前重播整場慘敗，而且挑選了一些會讓他們感到憤怒的精華片段。這個做法的目的與他要求球員在晏菲路更衣室靜聽對方慶祝一樣。

曼聯防線崩潰，被利物浦入完一球又一球。（Getty Images）

此外，英國《每日郵報》記者Lewis Steele披露，曼聯今場對利物浦的跑動距離僅為99.01公里，創季初負賓福特0：4以來的新低。對賓福特那場是今季第二輪英超，曼聯跑動距離只有95.6公里，比對手跑少了13.8公里，之後坦赫格翌日加操，與全隊罰跑13.8公里。

不過，坦赫格今次沒有罰跑，因為兩次的情況不同，上次對賓福特是季初，賽程未算頻密，球員體能理應沒有問題。然而，最近球隊保持一周兩戰，對利物浦前才踢了聯賽盃決賽及足總盃。坦赫格比任何人都清楚賽程對球隊的負荷，他的球員正感受到疲倦及壓力，若果再施加體能上的責罰並無意義。