足球熱話｜韋格賀斯雙紅會觸碰晏菲路標誌物惹不滿　IG長文澄清

周日（5日）深夜的雙紅會，利物浦主場以7：0大勝曼聯，贈予紅魔英超史上最大敗仗。

不過日前在一條賽前球員入場的片段中，球迷們發現曼聯「長人前鋒」韋格賀斯（Wout Weghorst），竟然用手觸碰球員通道上「這裏是晏菲路」（This is Anfield）的標誌性告示牌，隨之引起軒然大波。



一條賽前雙方球員準備入場的片段在Twitter流傳，從片段中可見先是利物浦球員法賓奴（Fabinho）用手輕拍該塊印有利物浦會徽的告示牌，這向來是紅軍球員入場前常見的動作之一，不過身為曼聯球員的韋格賀斯，稍後竟跟對方的中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）幾乎同時伸手輕拍告示牌。

曼聯和利物浦是英超歷史上最大的死敵，「雙紅會」向來也是火藥味十足的大戰，因此雙方球迷一向十分重視這兩支球隊的對壘。而今次曼聯於晏菲路吞下恥辱性的敗仗，陣中韋格賀斯居然還「大逆不道」地拍打該塊具有特別意義的告示牌，紅魔球迷自然極度不滿。

眼見引起軒然大波，韋格賀斯便於Instagram以限時動態形式發表聲明解釋，表示自己忠心熱愛曼聯，這一切都只是個美麗的誤會。

韋格賀斯於Instagram以限時動態形式發表聲明解釋今次事件。（韋格賀斯Instagram）

「一般情況下我從不理會媒體的話題，但今次我選擇回應，是因為身為曼聯球迷的你們對我來說非常重要，」韋格賀斯在Instagram的限時動態中說道。「我只是希望澄清關於那條影片的事情。」

「身為國家隊隊友，我知道雲迪積克總會觸碰那塊告示牌，所以我打算伸手阻止他，並嘗試在比賽前惹怒他。」

「我童年時一直支持川迪，而現在也很自豪能夠成為曼聯的球員，我願意為這間偉大球會奉獻的心是毋庸置疑的。」韋斯賀斯續說道。「星期日的比賽對我們來說都很糟糕，我們未來數周將竭盡所能讓一切重回正軌。我們會強勢回歸，並達成球隊今季的目標！」

韋格賀斯在今次雙紅會中表現平平。（Getty Images）

目前排在英超第3的曼聯，下場比賽將為周四（9日）深夜4點面對貝迪斯的歐聯16強首回合賽事，僅兩日後亦有主場迎戰護級隊修咸頓的英超比賽，或許領隊坦赫格（Erik ten Hag）會希望憑藉這兩場比賽，為球迷重拾信心，從雙紅會的慘痛失利中走出來。

英超第二十七輪賽程：