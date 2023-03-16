歐聯｜高普坦認優勝劣敗　領利物浦鬥馬德里球會留尷尬紀錄

利物浦主帥高普去年歐聯落敗後說：「明年（歐聯決賽）在哪裏？伊斯坦堡嗎？那先把酒店訂起來吧。」

利物浦在歐聯16強次回合作客一球不敵皇家馬德里，伊斯坦堡的酒店都可以退訂了，高普賽後承認優勝劣敗。從高普帶領紅軍征戰歐聯的往績，似乎他像得了「恐馬德里症」。



歐聯16強，利物浦首回合在晏菲路領先兩球下被皇家馬德里連入5球逆轉，落後3球下作客班拿貝，利物浦主帥高普早已明言翻盤非易事，但亦表示「只有1%的機會，我也會盡力去嘗試」。

高普賽前已明言，今仗在班拿貝逆轉的機會渺茫。（Getty Images）

回到主場的皇家馬德里，上半場已有不少具威脅埋門，不過利物浦門將艾利臣比加表現神勇，換邊初段再救出華維迪的單刀。然而利物浦最需要的始終是入球，達雲紐尼斯與加普的射門先後被撲出，戰至下半場中後段，艾利臣的十指關終被射破，賓施馬接應雲尼斯奧斯橫傳，撞射空門入網，射入全場唯一入球，結果利物浦作客0：1不敵皇馬，總比數以2：6落敗出局。

歐聯速評｜利物浦0：1再負皇馬16強出局 高普重金屬足球的末路？

艾利臣屢救險球，今仗也未能助利物浦平反敗局。（Getty Images）

高普：皇馬發揮更佳，以來季歐聯資格為目標

高普賽後坦言優勝劣敗，球隊今仗的表現不足以帶來驚天反勝，「在落後2：5的情況下，要出線必須要有驚人的表現，今仗我們無法做到。皇馬是發揮更好的一隊，他們在3個半場的表現比我們好，他們值得晉級，而這就是淘汰賽。」

歐聯出局後，利物浦可以專注聯賽，高普直言這是現時最重要的任務，「利物浦在歐聯的往績十分好，這個獎盃也是我們每季的目標，我們不希望錯過，所以現時最重要的是取得來季的歐聯資格，這是十分明確的目標。在國際賽期後，先後鬥曼城﹑車路士及阿仙奴，這3場將會決定我們能否躋身前四。」

高普坦認皇馬在16強發揮更好。（Getty Images）

高普鬥馬德里的尷尬紀錄

利物浦再負皇家馬德里，高普執教下的往績是1和5負，未嘗一勝。翻看高普過去領紅軍戰歐聯的往績，不禁令人察覺，高普彷彿患上了「恐馬德里症」。

高普過去6季率利物浦戰歐聯，5季也是被馬德里雙雄淘汰，其中4次是來自剋星皇馬，而另一次就是馬德里體育會。紅軍最佳成績當然是2018/19球季奪冠，有趣的是，該季由分組賽到淘汰賽，利物浦也沒有遇上馬德里球會；當年皇馬及馬體會同樣16強止步，分別被阿積士及祖雲達斯淘汰。

2017/18球季：決賽對皇家馬德里，1：3落敗

2019/20球季：16強對馬德里體育會，兩回合以2：4落敗

2020/21球季：8強對皇家馬德里，兩回合以1：3落敗

2021/22球季：決賽對皇家馬德里，0：1落敗

2022/23球季：16強對皇家馬德里，兩回合以2：6落敗



利物浦去年歐聯決賽同樣不敵皇馬。（資料圖片／Getty Images）

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