英超｜韋拉倒戈鬥阿仙奴前被水晶宮辭退　2023年未嘗一勝

水晶宮周日（19日）作客鬥水晶宮，現任領隊兼兵工廠名宿韋拉原本有望倒戈回歸酋長球場，可惜未能如願。水晶宮方面今日（17日）宣布，與韋拉結果合作關係。



水晶宮今日發聲明，宣布辭退主帥韋拉（Patrick Vieira）及3名教練團隊的成員，主席柏利殊（Steve Parish）在聲明中表示，這是個艱難的決定，直言因為近月戰績不佳，所以決定易帥為球隊帶來改變，希望力保英超席位。水晶宮表示已開始尋找新帥，但未有公布暫代領隊的人選。

韋拉在2021年夏天接掌水晶宮，上季領軍以第12名衝線，加上在足總盃打入4強，戰績不俗。水晶宮開季一直守在中游位置，踏入2023年，球隊愈踢愈頹，今年在各大賽事12場賽事未嘗一勝，聯賽榜即使留守第12位，現時與降班區域只差3分，難怪水晶宮會作出這決定。

水晶宮在2023年未嘗一勝，愈來愈接近降班區域，主帥韋拉難逃一劫。（Getty Images）

韋拉上季兩度領軍鬥兵工廠，錄得一勝一負，今季揭幕戰即以兩球不敵阿仙奴，原本這名法國名將有望作客舊東家阿仙奴，可惜如今未能如願。

中下游球隊賽前炒領隊再鬥阿仙奴，這個戲軌有點似模似樣。曾經10場不勝的愛華頓，今年2月對兵工廠前，解僱林柏特，改由戴治（Sean Dyche）執教，首戰隨即爆冷一球擊敗阿仙奴。阿迪達為首的阿仙奴，再度遇上易帥球隊，水晶宮又能否憑「換帥效應」令兵工廠有麻煩？

英超速評｜愛華頓靠換帥效應反底 戴治複製般尼英式鐵血踢法

戴治首戰領愛華頓鬥阿仙奴，立即爆冷贏波。（Getty Images）

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