德甲｜拜仁慕尼黑遭舊將領軍擊敗　球證鬆一口氣：VAR救我一命

拜仁慕尼黑在周日深夜的德甲作客利華古遜，面對這支由舊部沙比阿朗素領軍的球隊，最終在連輸兩球十二碼之下反勝為敗，也令德甲繼續成為歐洲五大聯賽中，爭標形勢最激烈的一個。



在拜仁作客利華古遜賽前，多蒙特先以6：1大炒科隆，暫時登上榜首，當時拜仁在少賽一場下落後1分，若對利華古遜不敗，可憑較佳得失球差重返榜首。

上半場利華古遜攻勢較多，但拜仁是先入球的一方，在22分鐘由甘美治打開紀錄，惟換邊後兩球由柏拉斯奧斯操刀的十二碼都入網，令利華古遜得以反勝2：1，有趣的是，兩球十二碼的犯規發生時，被侵犯球員都是利華的艾迪利，但兩次他都先遭吹罰插水、再由VAR提示球證，翻看影像後才推翻判決。

利華古遜由柏拉施奧斯（右一）射入兩球十二碼反勝拜仁慕尼黑。（路透社）

球證史泰拿（Tobias Stieler）賽後鬆一口氣，道：「他（VAR）救了我的命——也救了比賽。最後兩隊球隊都為正確的判決而滿意。」他又慶幸艾迪利沒有因為兩次都先被吹罰插水而生氣，「我們賽後擁抱了，他還答應會給我球衣。」

球證史泰拿坦言VAR「救他一命」。（路透社）

拜仁全失3分後暫居聯賽榜次席，落後多蒙特1分，也令多蒙特近3年來首度在一個比賽周結束後仍位處榜首，不過國際賽期結束後，多蒙特便會作客拜仁直面交鋒。拜仁的這場敗仗也令德甲成為歐洲五大聯賽中，爭標形勢最緊湊的一個賽事。

歐洲五大聯賽榜首分差：

意甲：拿坡里（19分、餘11輪）

西甲：巴塞隆拿（12分、餘12輪）

英超：阿仙奴（8分，較第二的曼城多賽一場、餘10輪）

法甲：巴黎聖日耳門（7分、餘10輪）

德甲：多蒙特（1分、餘9輪）



沙比阿朗素領軍擊敗拜仁，握拳慶祝。（Getty Images）

湊巧的是，這支利華古遜正是由曾效力拜仁的沙比阿朗素帶領，阿朗素是在今季之初、2022年10月臨時接手執教，拜仁主席路明尼加賽前透露在尼高高華出任主教練的年代，曾嘗試邀阿朗素出任助教，但未能成事。

阿朗素賽後顯得非常滿意，道：「比賽後的感覺太好了，我們擊敗了歐洲其中一支最好的球隊，也為我們在歐霸盃的表現而滿意。」