英超︱阿仙奴未再懼對手易帥　沙卡1傳2射領軍4：1輕取水晶宮

英超聯賽榜首球隊阿仙奴，能否時隔19年再度封王，餘下每一場都是關鍵，剛在歐霸16強出局，周日晚上他們再次面對一支剛易帥的球隊——水晶宮。

阿仙奴2月初曾不敵剛辭退領隊林柏特的愛華頓，今次面對水晶宮同樣惡踢，不過主場球迷熱烈打氣下，槍手捱過對手初段連番攻勢，更由小將沙卡（Bukayo Saka）一傳一射，半場兩球領先水晶宮。



阿仙奴上下一心，賽前球隊圍圈Team Talk激勵士氣。（Getty Images）

阿仙奴今季在英超榜首一路領放，卻不是完全順風順水。2月初作客當時排第19的愛華頓，以為3分不難，誰知拖肥糖剛辭退領隊林柏特，一班球員猶如脫胎換骨，最終槍手0：1敗陣，吃下聯賽僅第二場敗仗。之後主場因VAR爭議判決，主場1：1賽和賓福特，再以1：3負曼城，一度跌落第二位。



幸而曼城再度失分，阿仙奴重整旗鼓後一路維持5分優勢。今仗這個全英超正選平均年齡最小的班底，再受考驗，又一次要面對剛更換領隊的球隊。水晶宮跟愛華頓一樣，易帥後一班球員朝氣勃勃，每一球都如「搶錢」一樣，然而今次阿仙奴早有準備，踢法硬朗不少，沒有再次中計。

阿仙奴捱過水晶宮攻勢，再由馬天尼利先開紀錄。（Getty Images）

即使如此，首個入球黃金機會仍是確在客軍水晶宮身上。10分鐘韋費特沙夏「明恰」速度不高的賓韋特，壓入禁區勁射近柱，阿仙奴門將蘭斯達爾飛撲後皮球中柱再省回他身上，幸未成為烏龍球。

水晶宮來勢洶洶，阿仙奴防線大致頂得住，至27分鐘槍手終找到突破點，沙卡右路橫傳予左方無人看管的馬天尼利，這位巴西小將大力一推擺脫對手後再起腳勁射，為阿仙奴先開紀錄。

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酋長球場原本氣氛有點緊張，先開紀錄後，一班球員在球迷全力打氣下信心愈來愈充足，踢出水銀瀉地攻勢。完上半場前，他們再次找到缺口，沙卡右路與賓韋特撞牆入楔，42分鐘近門射成2：0。21歲的沙卡交出一入球一助攻，今季已累積11入球10助攻。

下半場阿仙奴延續強勢，今次輪到格列沙加與杜沙特前場撞牆，後者一記漂亮直線，入楔的格列沙加門前射成3：0，當時僅為54分鐘。水晶宮並未放棄，62分鐘趁一次角球機會由舒洛比（Jeffrey Schlupp）追近至1：3。

沙卡與泰亞尼合力炮製為阿仙奴埋齋一球。（路透社）

阿仙奴同樣未放軟手腳，趁水晶宮後防一次混亂，泰亞尼左路傳中，沙卡門前無人看管，73分鐘快腳射入，今仗梅開二度，聯賽入球累積至12球。

沙卡兩射一傳，帶領阿仙奴4：1擊敗水晶宮全取3分，28戰累積69分，領先今周因足總盃少踢一場的曼城8分，距離英超冠軍又邁進一步。歐霸16強被士砵亭踢出局看來對阿仙奴士氣未有影響，甚至反而有利球隊專注爭奪英超冠軍。