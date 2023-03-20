意甲｜祖雲達斯小勝國米　憑爭議球定勝負　恩沙基賽後狂發炮

意甲周日（19日）上演意大利「國家打吡」，由國際米蘭主場鬥祖雲達斯，結果由菲臘高斯迪一箭定江山，祖雲達斯一球小勝，全取3分。不過，祖雲達斯的入球過程有爭議，助攻的拉比奧特有手球之嫌，但入球依然成立，國際米蘭主帥恩沙基指VAR沒有手球的畫面。



菲臘高斯迪一箭定江山，助祖雲達斯作客擊敗國際米蘭。（Getty Images）

意大利「國家打吡」由一個爭議球分高下，菲臘高斯迪（Filip Kostic）禁區內左腳一箭定江山。祖雲達斯當時一次反擊，拉比奧特中圈控球時，疑有手球之嫌，其後交波給隊友再走位，更交出助攻予高斯迪。國米球員立即向球證投訴，但VAR認為沒有問題，入球依然有效。

拉比奧特的疑似手球，並不是在交出助攻前，而是轉守為攻的一刻，令這個手球變得更尷尬，事關VAR通常只留意入球或助攻的一腳，少有地回溯至幾腳前。

拉比奧特疑犯手球在先，但球證未有任何表示。（Twitter截圖）

恩沙基狂發炮：被破壞的賽事

國際米蘭主帥恩沙基（Simone Inzaghi）對判決極度不滿，賽後更透露VAR沒有推翻入球的原因，「他們（VAR）說沒有相關的重播，這個原因是不能接受，更對我們缺乏尊重，我們十分失望。他們說沒有畫面，我已看到100張不同角度的圖片，這是100%的手球。」

恩沙基在賽後記者會再度發炮，直轟這是不合法的入球，「今場是被判決破壞的賽事，事態太過嚴重，這是一個不合法的入球，VAR花了4分鐘如何交出解釋，這樣的一樣失球是不可接受。」

恩沙基賽後開火，炮轟今仗被判決破壞了賽事。（Getty Images）

艾歷尼：要接受球證判決

至於因爭議全取3分的祖雲達斯，主帥艾歷尼賽後表示需要接受球證任何決定，並坦言不要節外生枝，「球證所有決定我們也要接受，球證在今仗做判決也不容易，讓焦點放在足球本身，我們愈少談及球證，就愈能幫助我們，不要節外生枝。」

多一事不如少一事，艾歷尼今仗末段都親身示範這一點，他在法定時間剩餘4分鐘時離場，艾歷尼賽後如此解畫，「當時球隊已經不需要我，他們防守得很好，加上我情緒很緊張，加上又被球證警告，故此我先行離開，以免惹上麻煩。」

祖雲達斯主帥艾歷尼直言不要節外生枝，不為球證的判決作評論。（路透社）

國際米蘭經歷兩連敗後，暫時以50分排第3位，後有不少追兵，同市宿敵AC米蘭只落後兩分，羅馬與阿特蘭大分別落後4及5分。祖雲達斯則以41分排第7位。