德甲｜列奧斯躍升多蒙特史上首席射手　21年忠臣傳獲續約實現心願

多蒙特隊長馬高列奧斯（Marco Reus）已屆33歲，早年因傷患頻頻、發展未盡如意的他，周六晚在德甲刷新其母會的入球紀錄，有傳他將獲續約，實現在多蒙特掛靴的心願。



多蒙特周六在德甲主場對科隆，以6：1大勝對手，暫時登上聯賽榜榜首，當中馬高列奧斯及「抗癌鬥士」施巴斯坦賀拿分別梅開二度，而列奧斯的兩個入球，令他在多蒙特的入球數達到161球，超越名宿索克（Michael Zorc）成為多蒙特史上首席射手。

多蒙特在國際賽期後將迎來作客拜仁慕尼黑的「國打打吡」、同時也是爭標關鍵大戰。

萊斯刷新球會紀錄，獲隊友祝賀。（路透社）

列奧斯目前在多蒙特的合約今年6月便會屆滿，早前德國《圖片報》曾報道指多蒙特有意與他續約，惟要求他減薪一半，年薪由1200萬歐元大減至600萬歐元，而列奧斯則一直與球會管理層談判。

擊敗科隆、成為多蒙特史上首席射手後，列奧斯再被問道有關續約一事，他答道：「我一直都說想在這裏掛靴，我的感覺真的很好，雖然傷癒後花了點時間重拾狀態，但現在我的感覺很好，再看看吧。我們（與球會）正在談判，未來幾周就會有比較清晰的答案。」

多蒙特球員興奮慶祝。（路透社）

列奧斯7歲開始已在多蒙特受訓，惟10年後因身材太瘦弱而遭放棄，但他在2009年加盟德甲的慕遜加柏後迅即冒起，並在2012年重新獲得多蒙特青睞挖角，至今已效力第11年，若計算他在青年軍的時期，更是足足21年。

惟他回歸母會時，已過了多蒙特最風光、連奪德甲冠軍的年代，只贏過兩屆德國盃。他在國家隊的發展也不如意，屢次因傷錯過大賽，最令人痛心的莫過於在2014年世界盃前重傷而被逼退出大軍，而德國最終憑其好友、轉會至拜仁慕尼黑的馬里奧葛斯在決賽一球奠勝，擊敗阿根廷封王。列奧斯普遍被視為擁有極高天賦、卻因際遇及傷患而未能登頂的代表人物。