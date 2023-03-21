WBC棒球｜日本全場落後　村上宗隆再見安打熱血反勝墨西哥入決賽

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）四強戰9局上半，日本以4：5落後墨西哥，這支亞洲雄獅絕境之中並未放棄，終憑村上宗隆一支再見二壘安打，6：5熱血反勝，決賽一如眾人所願上演美日大戰夢幻戲碼。



日本今場正選投手為「令和怪物」佐佐木朗希，首三局「侍Japan」未能得分，但這名投手成功壓制對方打線。

不過在分組賽曾擊敗美國的墨西哥，第四局上半終開紀錄，兩人接連安打上壘後，再由Luis Urias轟出一記3分全壘打。

Luis Urias轟出3分全壘打助墨西哥取得領先優勢。（路透社）

岡本和真在第五局下半亦打出一支長打，位置與Luis Urias轟出全壘打的方向相似，小球在觀眾席邊緣落下，遭墨西哥球星艾路沙連拿（Randy Arozarena）接殺，日本一路打至第六局仍一分未得。

至第七局下半，日本由目前效力波士頓紅襪的吉田正尚回敬一記3分全壘打追平，這是他今屆經典賽的第2球全壘打，他本屆賽事已錄得13分打點（RBI），超越荷蘭球手Wladimir Balentien在2017年經典賽創下的12分紀錄，成為單屆經典賽的打點王。

吉田正尚打出三分砲為日本隊重拾希望，同時也讓自己成為單屆經典賽的打點王。（路透社）

不過墨西哥在第八局上半連得2分，再次取得領先優勢，換邊後山川穗高擊出高飛犧牲打追回1分，日本以4：5的落後之勢進入最終局。

墨西哥的打線在第九局再被壓制，攻守轉換後，率先上陣的大谷翔平隨即敲出二壘打，吉田正尚被四壞球保送，墨西哥陷入一、二壘有人零出局的危險局面。關鍵一棒村上宗隆今場頭4次打擊均無建樹，但日本監督栗山英樹並未有因此換上代打，他隨即轟出一記落在中外野牆上的再見長打回報信任，大谷翔平與吉田正尚雙雙回壘，終以6：5絕地反勝墨西哥。

栗山英樹在賽後記者會上感動至滿眶淚水：「棒球這項運動真是厲害，見到的人應該也會有同感。」

這名日本監督亦透露，決賽對陣美國的正選投手，將會是效力橫濱DeNA海灣之星的今永昇大。至於傳媒焦點的前大聯盟MVP、二刀流明星選手大谷翔平會否作為救援投手登板，他則表示要視乎大谷的身體狀況而定。