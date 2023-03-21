WBC棒球︱古巴年輕捕手投奔美國　球隊早已防範仍有漏網之魚

撰文：吳慕兒
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古巴運動員趁大型運動會投奔他國的例子，過往多不勝數，球隊參加今屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）前已作好準備，為防止球員脫逃，四強不敵美國後數小時內已急急乘客機返國，不過依然有漏網之魚，牛棚捕手艾雲比列圖（Ivan Prieto）據悉投向美國懷抱。

，牛棚捕手艾雲比列圖（Ivan Prieto）趁世界棒球經典賽投向美國懷抱。（圖：Francys Romero Facebook）

世界棒球經典賽（WBC）四強古巴以2：14不敵美國，《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）報道，為減低球員叛逃機會，球隊在比賽後僅數小時已乘早機從邁阿密回國。賽事約在晚上11時完場，球隊翌晨6時半已搭早機回國。

棒球記者卡莫拿（Yordano Carmona）指，艾雲比列圖並未上機。另一棒球記者羅美路（Francys Romero）補充，當球隊由駐紮酒店前往機場期間，比列圖的親戚將他接走。

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古巴在今屆WBC勇闖四強，惟準決賽大敗在美國手中。（Getty Images）

古巴今屆WBC分組賽2勝2和，以小組首名晉身8強，4：3險勝澳洲，置身準決賽，在邁阿密大敗予美國。26歲的艾雲比列圖並未在今屆WBC比賽上陣，被球隊指名為牛棚捕手（即專門為等待上陣投手熱身的捕手）。

他在古巴國內最高級別的國家棒球聯賽，為Sabuesos de Holguín和Alazanes de Granma兩球隊合共效力8個球季，他成為今屆賽事首個叛逃球員。預料他會以獨立身份，嘗試在職業棒球界打滾。

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比列圖成為今屆WBC賽事首個叛逃球員。（網上圖片）

他在家鄉球會Holguín上陣機會不多，自2016年初次上陣以來，5年間僅在聯賽獲得226次打擊機會，令他被迫轉投Granma鄰省球隊。在新球會上陣時間大增之下，開始以表現博得外界注意，2020年5月晉身古巴棒球觀察小組初選名單。

過往不時有古巴球手逃往美國的例子，對上一次是2021年5月至6月舉行的東京奧運美洲區外圍賽。當時賽事在美國佛羅里達州上演，古巴一名二壘手和一名投手並未回國。

《邁阿密先鋒報》指，古巴抵達夏灣拿後獲總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）接機，隊巴駛往首都主場館Latin American Stadium期間，受民眾英雄式歡迎。

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