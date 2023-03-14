WBC棒球｜中國隊與世界棒球的殘酷距離　被已出局韓國刷尷尬紀錄

撰文：陳旭暉
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棒球項目在夏季奧運「彈入彈出」，2024巴黎奧運再次被剔除，世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）成為各大棒球強國互相較量的最高殿堂。當美國和日本兩大強國贏得輕鬆之際，中國再次在賽事中苦苦掙扎，更被同樣已提前在分組賽出局的韓國，刷出一個十分尷尬的紀錄。

中國隊在今屆世界棒球經典賽（WBC）再被刷出尷尬紀錄。（Getty Images）

棒球從來不是中國的強項，在WBC可謂「志在參與」，分組賽首3仗全敗已在預期之中，包括1：8負日本、5：8負捷克和2：12不敵澳洲，提早出局。

最後一場分組賽遇上韓國，以為比數不會太懸殊，畢竟賽前韓國3戰僅得1勝，同樣篤定分組賽出局，對中國一戰只是「例行賽事」。不料偏偏在這場比賽，殘酷地告知中國與世界棒球的殘酷距離。

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中國正選投手效力美職棒最低級別聯賽

從中國隊派出的正選投手，其實已可略知球隊的實力。美、日兩國出場投手基本上全是在最頂級的美國職業棒球大聯盟（MLB）效力甚至擔任王牌，中國對韓國派出的正選投手Alan Carter（中文名為張彥綸）只是在美國職棒第8級、也是最低級別的新人聯盟（Rookie Arizona Complex League）作賽。

比賽首局Alan Carter已因兩次暴投，被韓國把握機會取得2分；攻守互換後，中國從韓國身上攻佔2分，第一局雙方以2：2打成平手，但此局過後中國再無得分。第二局上半，韓國很快形成滿壘情況，中國換上老將投手鄭超群，但被對方以一記高飛犧牲打取分，加上隨後一次暴投讓捕手漏接再度失分，第二局韓國以4：2領先。

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中國的正選投手Alan Carter目前效力於美國職棒最底層的新人聯盟。（Getty Images）

被韓國刷出尷尬紀錄　舊紀錄中國同樣有份

第三局是韓國得分最多的一局，被拿下2分後中國隊再次更換投手，但入替的王翔無法壓制韓國隊打線，即使以保送第四棒的戰術以及雙殺成功盡量減低損害，他仍有6點責任失分，韓國單局取得8分，以12：2結束第三局。

此後第四、第五局，韓國隊打線持續爆發，分別拿下6分和4分，中國隊全場派出6名投手皆有失分。根據賽制規則，比賽中若兩隊得分在第五或六局比數相差15分或以上，須即時提前結束比賽。最後韓國隊只用上五局便以22：2大勝中國，創下經典賽史上單場得分紀錄。舊紀錄是2006年第一屆賽事時，日本以18：2擊敗中國、以及本屆加拿大18：8戰勝英國，換言之，新舊最多得分紀錄中國均有份，而且同為被大數一方。

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韓國隊今場安打不斷，創下經典賽史上得分紀錄。（Getty Images）

中國與世界棒球的殘酷距離

現任中國隊主帥、曾執教MLB邁阿密馬林魚的美籍教頭川拿（Dean Treanor），在今屆經典賽首戰開始前曾豪言球隊「將會震驚世界」，讓世界了解中國棒球，惟今次4戰全敗，是B組中唯一未嘗勝果的球隊，4場下來分差更多達40分，下屆賽事須由外圍賽打起。

中國隊在上屆賽事同樣3戰全敗，分別以0：6負古巴、0：11負澳洲以及1：7負日本。近年中國有意發展棒球，由於WBC對國籍要求較為寬鬆，球員只要父母其中一方為所屬國家或地區公民、或持有當地護照便可入選，因此中國今屆賽事派出不少非中國籍外援，當中包括日籍外野手真砂勇介最著名，他目前效力日職棒福岡軟銀，父母皆原籍中國，其中父親一直保留中國國籍至今。

至於中文名為張彥綸的Alan Carter為新加坡籍，母親來自中國；此外朱權（韓國）、張寶樹（美國）也同屬非中國籍外援。可惜中國即使在球員和教練上花下不少工夫，從今屆賽事表現和戰績來看仍未見顯著提升，與世界一流棒球強國之間，依然有一大段殘酷得遙遠的距離。

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中國棒球隊主帥川拿曾執教MLB球隊邁阿密馬林魚。（Getty Images）
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