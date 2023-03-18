大埔行山｜直登黃嶺路陡峭側賞觀音像　走八仙嶺落大美督歎下午茶

隨著東北季候風開始緩和，廣東地區日間天氣和暖，早晚溫差仍大，天晴乾燥，小組今週到黃嶺走走，由犁壁山村上。

（出發日期：2023年3月1日）



早上與友吃過早餐，搭小巴到犁壁山巴士站下車，9時30分準時起步，入村村口墳路上行，過墳後入林直上黃嶺，犁壁山村後的山脊有幾年冇走過，以前山路較窄，因疫情關係多人行山，山路也寬闊了不少，但山路始終較直斜，遊人亦不太多。

由村口走石級路可望慈山寺的觀音像側面，非常詳和，過墳入林後都是芒萁路，而家很直斜冇休息位，要到4百多米高黃嶺坳才有平位，小休一下再走一小山才到639米高黃嶺頂，在頂上拍下大合照，下山再去犁壁山探鷹咀石，打卡後返回衛徑走至純陽峰前平台大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，犁壁山村上行到黃嶺頂，打卡犁壁山鷹咀石，再到純陽峰👇👇👇

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休後走過八仙，在仙姑峰下山接八仙嶺自然徑，沿徑下山出大尾篤（大美督）下午茶，是日走了10公里，5個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，仙姑峰下八仙嶺自然徑，沿徑下山出大尾篤👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】