九龍灣行山｜平山隱藏東九龍鬧市之中 搭𨋢行樓級俯瞰城市風光
撰文：雞丁暟遊天下
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今次再發掘到隱藏鬧市之中的小山頭，此路線上山真的很多樓梯，而且起初梯級頗窄，大人也要休息幾次，因此可以考慮逆線而行。
先從九龍灣MTR B出口往天橋方向，直接走到彩盈邨。中途經過休憩設施。經屋邨旁的升降機接上彩福邨，離開升降機後左轉，之後沿彩榮路上山，在彩榮里的盡頭便開始走上天梯。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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上山前會經過公廁，之後一直拾級而上。遠眺九龍灣一帶的風景。上到標高柱行到個頭都濕哂了。到標高柱後可原路折返或轉右往佐敦谷公園（20分鐘路程），隨後見分支往左走便是公園入口，佐敦谷公園內有大草地及多樣遊樂設施。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】
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先從九龍灣MTR B出口往天橋方向，直接走到彩盈邨。經屋邨旁的升降機接上彩福邨，離開升降機後左轉，之後沿彩榮路上山...【詳情請看】