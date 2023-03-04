沙田行山｜漫步梅花古道雲霧中上山　天氣潮濕石頭長滿青苔要小心

「梅花古道」是連接梅子林村及花心坑村的一條山徑，長度約為2.5公里。是次行程由大水坑站附近的梅子林路出發，起初輕鬆走大馬路，其後在梅子林村上山的部分頗有難度，而且部分石頭長滿青苔，建議天氣乾爽的日子才去，最後往花心坑下山的路段亦屬簡單。



從梅子林路上山一直都是大馬路。盡頭之處便會看見梅子林村的路牌，再走數步就是蜂蜜農莊，在此右轉上山。看見分支右轉便是往小瀝源方向，當天能見度很低，在上山彷彿身處在雲霧之中。

在燈柱VE9307旁的小路上山，此部分頗有難度，建議有行山經驗的人陪同。由於天氣非常潮濕，部分石頭更長有青苔，因此需要步步為營。看見花心坑的路牌便完成最困難的部份，之後都是一直下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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辛勞過後馬上要補充體力。當天只有微微的陽光。中途遇到好心EE請了暟暟食糖。進入黃泥頭村後從不同路線均可下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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