港島行山｜北角站起步上小馬山畢拿山 一覽大潭水塘維港開揚靚景
撰文：CATT’S BLOG
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強勁東北季候風正影響廣東沿岸，本港天氣清涼，天晴乾燥，今日過香港行小馬山，北角站B4出口集合。
（出發日期：2023年2月22日）
早上有點寒意，搭車到北角早餐，9時30分在港鐵站B4出口集合，對面石級路上香花徑，過對面馬路再上石級路經賽西湖公園、聖貞德學校至煤氣公司，跨過欄杆沿小路上接金督徑，經小馬山電台下小馬山橋，拍過照沿石級路上424米小馬山，沿山徑過435米畢拿山（大馬山），沿天梯下大風坳大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，北角港鐵站B4出口起步，行到435米畢拿山👇👇👇
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休後決定走野豬徑下山，至岔口走（美景路）引水道+橫山路出筲箕灣耀東邨，今日走約11公里多，5小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，野豬徑，經美景路引水道、橫山路出耀東邨👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】