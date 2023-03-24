德甲｜拜仁突炒少帥傳由杜慈接任　首戰即倒戈多蒙特

撰文：高詩琦
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拜仁慕尼黑盛傳會在周五（24日）宣布炒掉年輕主帥拿高士文（Julian Nagelsmann），並已找來杜慈（Thomas Tuchel）接手，消息震驚各界，兩人多年前原來曾是將帥及師徒關係。

香港時間周五（24日）凌晨，意大利名記、被譽為「轉會專家」的羅曼奴突然在Twitter透露：「獨家：拜仁正認真地考慮解僱拿高士文。他們內部正在討論，球會或許很快便會解僱他。杜慈是熱門的下一任人選。」

其後德國各大媒體包括《圖片報》、《踢球者》、《德國之聲》亦相繼報道，當中《圖片報》更指杜慈下周一開始便會掌管訓練，準備主場對多蒙特的國家打吡及爭標關鍵戰，這也意味杜慈的拜仁第一戰，就是對舊東家多蒙特，當年他與多蒙特管理層同樣不歡而散。

拜仁全季聯賽只輸過三場比賽，但拿高士文仍難逃厄運。（Getty Images）

正隨葡萄牙出戰歐國盃外圍賽、由曼城外借到拜仁的簡些路，被傳媒問及有關消息時，他一臉驚愕：「我現在才知道呢，我知道我回到慕尼黑時不會見到他了，是他想要我、將我帶到拜仁的，我想感謝他……杜慈曾令我輸掉一場歐聯決賽（指車路士2021年決賽擊敗曼城），希望他今季能（帶領拜仁）贏吧！」

杜慈在2021年領車路士奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

這消息震驚各界，畢竟拜仁在德甲雖然失去榜首，但其實只是落後多蒙特1分，國際賽期後拜仁更會在主場對多蒙特，奪冠機會仍然頗高；加上在歐聯8戰8勝，從戰績而言並未至於要即時換人，而且拜仁2021年才由RB萊比錫處撬得拿高士文，並花費了破教練轉會費紀錄的2500萬歐元買斷其合約，球會管理層上月才強調，拿高士文是其長遠計劃的一部份。

上月一度有傳聞指拿高士文帥位不保，但拜仁高層立刻表態支持他，當時會長夏恩拿（Herbert Hainer）明言：「我們的目標是為長遠去建設，我由球員處聽說的，是教練做事很有結構，他帶來了新想法、也會令球隊準備好應對不同情況，對PSG一戰就反映了這一點。」體育總監沙歷咸美錫也道：「（傳聞）令人煩厭……拿高士文是拜仁長遠計劃的一部份。」

拿高士文初任主帥時年僅28歲。（Getty Images）

拿高士文以前曾是職業足球員，惟20歲便因屢次受重傷便掛靴，有趣的是，他在2007至08年效力奧格斯堡二隊時，當時的主帥正是杜慈，惟該季也是他因傷決定退役前的最後一個球季；他在結束球員生涯後，仍然留在球隊、在杜慈麾下任助教，以完成他球員合約餘下的年期。

拿高士文在2016年、僅28歲之時，就在賀芬咸正式展開主教練生涯，表現立刻惹來注目：在他首個執教球季，就領軍獲得歐聯資格，是球會史上第一次；到2019年他獲RB萊比錫羅致，也在2020年領軍打入歐聯4強，再一次創下球會紀錄，惟在4強遭杜曹帶領的PSG淘汰，2021年，他便獲拜仁挖角。

杜慈在車路士戰績不俗，但新班主托德波里上任後不久便將他解僱。（Getty Images）

到底為何拜仁急於炒掉這位看似前途無可限量的教練？德國《圖片報》的報道指，相信與拜仁不想再錯過杜慈有關，《圖片報》透露拜仁早在2018年已經對杜慈有興趣，只是當時巴黎聖日耳門動作更快；而杜慈在遭車路士解僱後，目前熱刺和皇家馬德里都希望邀他領軍，拜仁高層擔憂相隔五年後再一次錯過機會，所以突然決定解僱拿高士文、換上杜慈。

拜仁此舉令熱刺失去了一位潛在主帥人選，有傳熱刺或將目標轉向拿高士文；這也令車路士或要在歐聯重遇這位前主帥。車路士在歐聯8強遇上皇馬，若然晉級，將要對另一場8強大戰——曼城對拜仁的勝方。有車路士球迷打趣道：「所以我們的命運是即使擊敗皇馬，也要被杜慈淘汰嗎？」也有球迷表示逼不及待看到杜慈領拜仁擊敗車路士後，在車路士班主托德波里前慶祝的畫面。

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