港足U22四角賽不敵大馬奪亞　隊長余在言感觸　主帥：信念不能輸

香港22歲以下代表隊於新加坡舉行的四角邀請賽——魚尾獅盃決賽不敵馬來西亞U22，屈居亞軍。曾躋身大港腳之列的隊長余在言，希望未來與這班隊友一起成長，爭取更好成績。



港足U22於準決賽擊敗東道主新加坡後，決賽對參賽球隊中實力最強的馬來西亞U22。

港隊半場與對手踢成0：0，但其實大馬攻門更多，只是兩度破門卻越位在先；戰至74分鐘，港隊在4分鐘內連失兩球。

不過，港隊80分鐘乘大馬門將解圍踢空氣，憑前鋒劉家喬衝前射入空門，追至1：2。補時階段余在言放過頭波予陳傲軒入楔，後者心口控定推前，但遭對手反壓身位下倒地，江展民因投訴過激領黃。

港足U22出戰魚尾獅盃決賽。（HKFA）

最後1分鐘，大馬球員粗暴踢向陳傲軒，引起兩軍衝突，江展民與大馬球員夏基美艾森雙雙被逐。最終港隊以1：2不敵馬來西亞，奪得亞軍；季軍戰則由柬埔寨擊敗東道主新加坡。

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港隊球員賽後甚為失落，中場余在言坦言感到可惜，「始終最尾很多攻勢，很多機會入波，有點可惜在於我們全部決心很大，有熱情、很想贏，但落敗是足球的一部份，都要接受。」

穿上隊長臂章的他表示，很開心能負起如此重要的角色，與眾人並肩面對這項賽事，尤其感謝教練信任。「這支隊伍很年輕，差不多全部19至20歲，很高興看見全部人很想一起進步，我們在往正確的方向前進，只是今次準備不夠。」

「希望可以再與這班人一齊踢，一起成長，也想我們全部都可以達成各自的目標。」

效力流浪、曾隨大港腳參與東亞足球錦標賽決賽周的余在言，今次擔任港足U22隊長。（HKFA）

這班2001年後出生的球員，今年9月有望參與U23亞洲盃外圍賽跟杭州亞運，同時或會被大港腳選中，躋身明年亞洲盃決賽周名單。

港足U22主教練司徒文俊認為，球隊未有放棄下取得入球，算是意外的收穫，同時是種安慰。他寄語小將要看清自身不足，「比賽可以輸，但信念、精神、鬥志不能輸。向前看，加快步伐，否則會被別人拋離。」