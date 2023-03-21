港足主教練任內小統計　最常用球員竟落選　分析友賽星馬大軍

距離亞洲盃決賽周尚餘10個月，港足將透過5個國際賽期備戰，今月23日先於旺角大球場鬥新加坡，至28日再作客馬來西亞。

主教練安達臣曾表明，亞洲盃決賽周時會派「最佳11人」出場，選人準則以能力優先，不會因球員年紀而受影響。《01體育》整理了自安達臣執教後，曾獲決選的港隊球員上陣時間，希望一探他的選兵端倪。



安達臣自去年1月上任，除帶領球隊參與亞洲盃外圍賽，也在東亞足球錦標賽決賽周跟中、日、韓交手，並踢過3場友賽，共取得3勝1和5負。港足這段期間失了16球，而7個入球中，由孫銘謙跟安永佳各佔兩球，陳肇鈞、羅梓駿與黃威亦有進帳。

若根據4-3-3陣式，配合球員上陣時間去計算，就會得出安帥「最常用球員陣容」。

港足主教練安達臣任內小統計。（01美術製圖）

守門員方面，今季為鎮守傑志大門、暫時聯賽失球最少的保羅，與港足首席門將葉鴻輝，同樣都踢了270分鐘。不過，葉鴻輝於東亞錦決賽周期間曾以私事為由缺陣；而阿輝在安帥麾下的比賽，包括亞洲盃外圍賽兩場「生死戰」，以及港足友賽緬甸、開放球迷入場的一役。相反，保羅只於閉門友賽緬甸、友賽馬來西亞及東亞錦對日本時上陣，或可從中感受到教練更傾向於哪一位守門員。

防線上，中堅謝家強在安帥執教的9仗中踢足8場（720分鐘），上陣時間冠絕港隊，然而這位球員至今仍是自由身，缺乏比賽及訓練，結果與中堅位置上陣時間第二多（333分鐘）、早前曾受傷的馮慶燁，一同落選今次名單，相信多少也打亂了安帥部署。不過，謝家強仍在安帥計劃之內，假如這位中堅覓得新東家，大有機會重奪一席位。

雖然中堅人選如勞烈斯、余煒廉的上陣時間也超過200分鐘，但余煒廉今次未獲徵召，預計安帥會起用傑志守將艾里奧，及中超浙江隊主力梁諾恆。艾里奧因家庭問題，直至上年9月的兩場友賽才重獲徵召；梁諾恆則因受傷，及因內地球員歸隊問題，從未在安帥麾下披甲。

至於左右兩閘，縱外流梅州客家的茹子楠最近兩仗未有歸隊，仍是最常上陣的右後衛，有機會與理文的徐宏傑爭奪正選位；左閘則可見黃梓浩與梁冠聰的上陣時間相約，預料安帥會繼續輪流派出兩人。

安帥對中場與前鋒的人選相對穩定，老大哥黃洋依然是防中首選，黃威與鞠盈智亦是重心，二人於攻中位置與陳肇鈞不時輪替。至於羅梓駿、安永佳與孫銘謙，則是繼謝家強後上陣時間最多的3人；中鋒安永佳每逢披甲必踢足全場，兩翼羅梓駿與孫銘謙更是唯二在安帥執掌下每仗都有上陣的球員。

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此外，今次22人名單平均年齡為28.8歲，當中30歲以上球員僅佔6人，25歲或以下的球員多達7位，包括首度入選的顏卓彬、潘沛軒及黃皓雋。潘跟黃本屬U22梯隊，但安達臣聲言，希望讓每位球員有機會展示能力，故今次將兩人納入成年隊；而曾是大港腳的小將余在言、伍瑋謙、趙聡悟則獲安排至U22梯隊，到新加坡參加魚尾獅盃。

值得一提，這支港隊國際賽經驗不算多，22人中只有9人為港隊上陣達雙位數，新入籍兵艾華、謝家榮、潘沛軒、顏卓彬及黃皓雋，都有望上演「地標戰」；而披甲次數最少的16名球員總和（83次），才僅僅比葉鴻輝的82次多。

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雖然傑志與東方繼續成為港隊大戶（各6人入圍），但安帥從初選中剔走了羅素、周緣德、費蘭度、余煒廉、迪高、顏樂楓等於本地聯賽效力的守將，揀選了5位外流內地球員，且主要集中於防線上，相信想藉此多與他們溝通，為2024年1月的亞洲盃決賽周做好準備。

港足3月份賽程：



3月23日

香港 Vs 新加坡

時間：08：00 pm

地點：旺角大球場

（門票已全部售罄）



3月28日

馬來西亞 Vs 香港

時間：10：00 pm

地點：蘇丹依布拉欣體育場

