足球｜皇馬青訓轉戰西乙轟金球　網友：「FIFA Street式入波」

西乙或許對很多球迷來說不值一看，不過在周六（25日）伊維薩聯（UD Ibiza）對貝高斯（Burgos）的比賽中，卻誕生一記普斯卡斯獎級別的金球。



在比賽第68分鐘，主隊伊維薩聯在右路的一次傳中被對方後衛頂出至禁區頂，艾雲莫蘭迪（Ivan Morante）迎上前去用心口控前，這時左方一名防守球員逼近，他用左腳輕輕將其剔過，再用心口調整位置後，直接起腳「窩利」將其射至遠柱死角破網，皮球全程皆在空中沒有落地。

影片在Reddit、Twitter等平台瘋傳，網友們為此大感震驚：「這是普斯卡斯獎等級」、「這就像Fifa Street（一隻街頭足球電子遊戲）裏的入球一樣，肯定會贏得普斯卡斯獎」、「這是我在球場上看過在漂亮的事物之一。心口、一剔、心口，然後砰！」、「這肯定會獲普斯卡斯獎提名」。

艾雲莫蘭迪賽後亦在個人社交網站上貼出自己慶祝時的照片。（艾雲莫蘭迪Instagram）

射入這記金球的艾雲莫蘭迪今年22歲，出身自皇馬青訓，此前在維拉利爾青年軍效力7年，並於2020年從「黃色潛艇」B隊出道成為職業球員。他翌季加盟皇家馬德里，最初效力青年軍A隊，但隨後被提拔至皇馬B隊一軍，至去年7月轉會伊維薩聯。

伊維薩聯亦在Twitter上貼出莫蘭迪入球的連環圖，並寫道：「有人知道這球是怎麼入的嗎？」

艾雲莫蘭迪為球隊射成1：0後，補時階段再由Kaxe錦上添花，最終以2：0擊敗貝高斯。不過雖然他們今場拿到寶貴三分之餘亦有精彩金球，但伊維薩聯目前排在西乙倒數第3，與安全區有足足10分距離。