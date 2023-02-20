桌球｜魔術師梅菲擊出詭異金球破士碌架　網友：「史上最精彩」

威爾斯桌球公開賽（Welsh Open）4強，有「魔術師」之稱的英國桌球好手梅菲（Shaun Murphy），在香港時間周日（19日）面對中國球手龐俊旭的比賽中，擊出被網民稱為「史上最精彩」的金球。



世界排名第11的梅菲今仗對面排名51的龐俊旭，第一局尾段，需要擊打紅球的梅菲，被對手「set snooker（士碌架）」的情況下，打出精彩一球。

只見他瞄準右邊底角出棒，白球撞擊球桌右角和頂端後，以詭異曲線將右側中袋旁的紅球送入網中之餘，還回到球桌底部，讓梅菲能夠再度擊打黑球。

球迷們在影片下紛紛留言：「這是我見過最精彩的擊球之一」、「這是梅菲在桌球史上擊出最精彩的兩棒之一」、「太精彩了！這簡直就是魔術！」、「這擊球太荒謬了」。

梅菲再次展現自己「魔術師」稱號的實力。（World Snooker Tour Twitter）

有球迷認為這只是運氣使然，梅菲這次出棒不可能有意瞄準紅球，但這位英國球手在賽後堅持自己並非撞彩：「我是故意這麼打的，我預想到白球碰到檯邊後會怎麼反彈，我知道它擊中球桌頂部後會旋轉至那個方向，然後擊中紅球。這看起來很離譜，但我以前也曾經做過……今次我也成功了！」

梅菲最後雖然仍輸掉這一局，但他以總比數6：3擊敗龐俊身晉身決賽，惟在決賽以7：9不敵羅拔米堅斯（Robert Milkins），屈居賽事亞軍。