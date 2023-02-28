足球熱話｜費倫天拿比拉基複製碧咸半場笠射金球　乘人之危惹爭議

「萬人迷」碧咸（David Beckham）1996年半場線後為曼聯對溫布頓射入一球成名，時隔27年，意大利國腳比拉基（Cristiano Biraghi）複製碧咸當年的金球，在費倫天拿作客維羅納一仗，憑一次快開罰球，在半場線後直接笠死對方門將。



比拉基這球超遠笠射固然精彩，但也惹來爭議。（影片截圖）

費倫天拿作客維羅納，比賽進行至第89分鐘，費倫天拿已由安東連巴拿克（Antonín Barák）及卡巴拉（Arthur Cabral）先後建功領先至2：0。

當時「紫百合」球員文拿高拉（Rolando Mandragora）倒在地上，維羅納其中一名球員嘗試扶起他，雙方球員皆未有比賽重新開始的意識，但費倫天拿後衛比拉基突然快開罰球，直接從半場線後笠射入網。

這記入球讓當時在場球員以至旁述員都大吃一驚，情況突然得連直播鏡頭都沒有捕捉到，一轉眼已是比拉基與隊友跑至邊線慶祝，需從重播才知道入球如何產生。

事後維羅納的球員向球證投訴，因為當時文拿高拉仍倒在地上，他們的球員還在關心其傷勢，連球證本人也正靠近了解，在這情況下乘人之危實在於理不合。不過儘管維羅納球員們激烈抗議，球證最終依然宣判入球有效。

當時維羅納球員向球證抗議，但入球最終依然被宣判有效。（影片截圖）

比拉基這腳笠射固然精彩，但也引來不少球迷留言反對，認為他此舉違反體育精神：「這樣的入球都能被判有效真是可笑。球證明明正在檢查球員有否受傷」、「這真是一場該死的鬧劇」、「糟糕的體育精神，你已經領先至2：0了，沒有需要做這樣的事情」。

比拉基這球笠射離門57.91米，為意甲史上第二遠的入球，僅次於朗卡尼亞在2013年（Facundo Roncaglia）創下的61.48米紀錄，當時他同樣代表費倫天拿。

意大利國腳比拉基複製碧咸當年的金球，在費倫天拿作客維羅納一仗半場線後直接笠死對方門將。（Getty Images）

以3：0全取三分的「紫百合」賽後升上意甲第12位，而落敗的維羅納則繼續排在第18位降班區。

這記爭議入球讓人想起兩周前蘇格蘭足總盃的類似情況，當時格拉斯哥流浪有球員受傷倒地，將皮球踢出界並處理傷勢後，巴特里球員打算將皮球大腳斬回對方禁區歸還球權，豈料這時遭到對方球員逼搶並衝入禁區破門。事後格拉斯哥流浪領隊下令球員「將入球奉還」，以另類手法彰顯公平至上的體育精神。

「萬人迷」碧咸（David Beckham）1996年半場線後為曼聯對溫布頓射入一球成名。（影片截圖）

重溫英超最遠金球（碧咸對溫布頓半場笠射由影片1分24秒開始）：