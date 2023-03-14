足球熱話｜士砵亭左翼插花腳入世界波　與拉美拿兩年前金球極相似

精彩入球往往來自靈光一閃，而非早有計劃。

士砵亭周一（13日）以3：0大勝博維斯塔，陣中左翼紐奴山度士（Nuno Santos），便在不經意間以插花腳（Rabona）方式射入精彩一球，甚有當年拉美拿（Erik Lamela）奪下普斯卡斯獎該球的風範。



今仗射入精彩一球的紐奴山度士。（Getty Images）

這記入球出現在比賽第17分鐘，士砵亭從右路發動攻勢，一次簡單的撞牆後殺入禁區，並以倒三角方式傳至十二碼點與禁區頂之間，中途所有攻守球員都不慎漏掉，剛好來到慣用左腳的紐奴山度士眼前。

只見他迎上前去，以插花腳方式射門，皮球直飛柱邊入網，兼具角度與力度。

士砵亭官方Twitter亦貼出相關影片，並表示「你好嗎普斯卡斯獎，紐奴山度士打電話來了」。

說到插花腳入球與普斯卡斯獎，不免讓人想起拉美拿奪得2021年的那記入球，同為「左腳仔」的他當時也在相似的位置與情況下以插花腳破門。有趣的是，他當時的入球日期是2021年3月14日，與紐奴山度士這個兩年後的入球只差一天。

射入漂亮一球，28歲的紐奴山度士亦難掩喜悅，在Twitter貼出自己起腳一刻的照片，並寫道「堅持，永不放棄！感謝士砵亭」。這位葡萄牙球員曾多次入選不同年齡的小國腳，惟從未獲葡萄牙成年隊徵召。

紐奴山度士這記入球助士砵亭先開紀錄，隨後加上對方烏龍球及祖亞奧保羅（João Paulo Dias Fernandes）的入球，球隊以3：0大勝對手。賽後士砵亭以50分排在葡超第4，落後第3名的布拉加5分。