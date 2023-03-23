足球熱話｜智利聯賽驚現超遠入球或破紀錄　運氣與計算的完美示範

門將建功通常都是金球，正如港會門將費查早前的倒掛入球一樣。

智利甲組聯賽又有門將入波，科布雷素門將域基拿（Leandro Requena）在禁區建功，並不是對方禁區，而是自己禁區。域基拿大腳開出龍門球，剛好笠死對方失位的門將，更有機會打破世界紀錄，成為史上最遠的入球。



上周日（23日）的智利甲組聯賽，科布雷素（Cobresal）主場對高路高路（Colo-Colo），最後主隊以3：1獲勝。

戰至77分鐘，科布雷素領先兩球，門將域基拿趕快開出龍門球，竟然有意外收穫，皮球在三閘線彈地，高路高路的門將巴恩哥迪斯（Brayan Cortés）剛好站離龍門，皮球又剛好笠過他，哥迪斯的反應十分尷尬，想用手擋但最後放棄了，只好隨即往後跑嘗試補救，可惜為時已晚，皮球慢溜入網。

巴恩哥迪斯失守後向隊友「耍冧」，相反科布雷素的球員則衝向域基拿瘋狂慶祝，相映成趣。

從自己禁區射入對手的龍門，除了有幸運成份外，域基拿也善用了球場在2400米的高海拔優勢，「當時我想盡快開出龍門球，因為高原球場的球速比平時快，容易讓對方守將失位，而兩名隊友已在有利的反擊位置，開波後發現落點比想像中更遠，當皮球笠過對方門將後，我知道有機會入網了。」

域基拿善用高原的地勢，快開龍門球更殺對手一個措手不及。（影片截圖）

域基拿轟入金球外，更有機會在史冊中留名。據智利媒體TNT Sports Chile表示，這腳射門距離達101米，有望超越由英格蘭門將京治（Tom King）所保持的紀錄，效力紐波特郡的京治在2021年1月19日，同樣開出龍門球攻破車頓咸，當時的紀錄是96.01米（105碼）。

域基拿有望打破世界紀錄，這名35歲的阿根廷門將直言十分高興，並指必定要申請世界紀錄，「我為此（紀錄）感到非常高興，不僅是為個人，也是為智利足球。」

現時世界紀錄保持者京治的入球片段：