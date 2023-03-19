英超｜熱刺末段連失兩球被修咸頓逼和　李察利臣早段傷出含淚離場

英超周六晚11點場，4場賽事同時進行，力爭前四的熱刺作客鬥榜尾的修咸頓。兩軍上半場各傷兩人，熱刺由新兵柏度樸路開紀錄，修咸頓換邊41秒即追平，其後熱刺憑哈利卡尼及比利錫各建一功，但修咸頓未有放棄，禾確特與禾特普斯末段連下兩城，熱刺慘遭追成3：3平手，痛失兩分。



近況飄忽的熱刺，暫時在聯賽榜排第4，爭四依然有望，今仗作客鬥榜尾的修咸頓，由哈利卡尼﹑孫興慜及李察利臣攻堅。

熱刺與修咸頓上半場入肉的攻勢不多，反而傷兵卻一個接一個。開賽5分鐘，李察利臣因傷離場，步出球場時以球衣掩臉，十分失望，哈利卡尼亦上前安慰。

李索利臣初段傷出，眼泛淚光。（路透社）

僅3分鐘後，修咸頓的貝拿高卓普（Armel Bella-Kotchap）被撞中右手，同樣因傷被換出。「聖人」另一名中堅碧拿歷克中段倒地，一對正選中堅齊齊傷出，改由沙利素及美蘭尼爾斯入替。傷兵停不了，熱刺的賓戴維斯疑似觸傷大腿，成為上半場第4名因傷退下火線的球員。

戰至上半場補時階段，熱刺終於找到打破缺口的機會，早前兩度以左腳起腳高出的新兵柏度樸路（Pedro Porro），接應孫興慜獨到的橫傳，右路殺入禁區，再近門勁射網頂破網，補時1分鐘打開紀錄，亦取得加盟以來的首個入球，同時助熱刺半場領先1球。

柏度樸路勁射破網，助熱刺取得領先。（路透社）

換邊後，主隊修咸頓表現即有改善，禾確特右路快放再地波傳中，查阿當斯近門撞射破網，下半場開波僅41秒已經追平。修咸頓的攻勢陸續有來，禾特普斯的罰球直射亦僅僅高出。

查阿當斯接應禾確特的傳中撞射破網，下半場僅41秒即扳平。（Getty Images）

熱刺捱過修咸頓一輪攻勢後，熱刺逐漸取回節奏，後備入替的古路施夫斯基左路傳中，哈利卡尼跳頂破網，65分鐘再度領先，亦是他今季第10個頭槌入球。熱刺再一次右路傳中，修咸頓球員頂出不遠，比利錫第一時間射出一記彈地波，74分鐘收死修咸頓門將巴斯奴。

哈利卡尼再以頭槌建功，熱刺再度領先。（路透社）

即使修咸頓落後兩球，依然沒有放棄，禾特普斯右路傳中，馬華（Sekou Mara）頭槌二傳予禾確特建功，78分鐘追至較接近的2：3。熱刺後備入替的沙亞，解圍時踢中美蘭尼爾斯，球證吹罰12碼，禾特普斯一射中鵠，補時3分鐘追成3：3平手。

禾特普斯補時階段12碼建功，修咸頓追成3：3平手。（Getty Images）

英超第28輪賽程：