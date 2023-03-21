英超｜干地火爆言論觸動熱刺班主底線　傳帥位不保料48小時內被炒

周六（18日）面對榜尾修咸頓，在比賽末段連失兩球被追和，干地（Antonio Conte）在賽後記者會大發雷霆，抨擊熱刺球員心態自私之餘，更把矛頭指向球會管理層。

據多家英國媒體爆料，熱刺將在短期內決定該名意大利主帥的未來，更有消息指主席利維（Daniel Levy）很可能將其辭退。



干地日前在記者會上大肆抨擊球隊及班主利維，利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）認為他此舉是在「博炒」。英國《每日電訊報》報道，熱刺預計會在本周宣布與該名意大利主帥解約，天空體育亦指球會將在48小時內決定干地去向。

外界認為干地已徹底失去更衣室及管理層的支持。（Getty Images）

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）在社交平台出文，表示熱刺目前仍在內部討論干地的未來，主席利維將有最終決定權，目前預期他會手起刀落，並會在未來24至48小時內交出最終答案。

該名意大利教頭在修咸頓一役賽後記者會上用了足足4分30秒批評球隊，引發軒然大波：「我們有11個落場的球員，而我見到的是一班自私的球員，一班不想互相幫助、沒有用心比賽的球員。我們今季的表現比上季更差，當球隊不是一個合作的團隊時便無法進步。」

此後他又指球員們不喜歡在壓力下比賽，並將矛頭指向球會高層：「熱刺的故事就是——在同一個班主管理下20年，都沒有贏過什麼錦標，原因是什麼？這僅僅是球會的錯，或是每個在這段時間執教過的領隊的錯？熱刺過往的領隊我都見過，而球會冒着破壞領隊形象的風險，去掩蓋其他問題。」言語間暗示球會高層不思進取，不求改變。

英國《衛報》指出干地的言論已徹底觸動到班主利維，並表示後者周一（20日）下午與心腹就球會未來進行視訊通話，因為他意識到主帥干地的言論可能傷害球會。

有報道指干地的言論使班主利維不得不作出行動。（Getty Images）

報道還表示儘管目前仍有不少名帥閒賦在家，像是盛傳會再次執掌熱刺教鞭的普捷天奴（Mauricio Pochettino），抑或是杜慈（Thomas Tuchel）和安歷基（Luis Enrique），但他們似乎都不願在賽季此階段接手。

Goal.com報道，曾為熱刺效力的賴恩美臣（Ryan Mason）很可能再次擔任看守領隊直至賽季結束。2021年4月摩連奴（José Mourinho）被炒時，他臨危受命擔任球隊臨時主帥，更成為英超史上最年輕領隊。

曾擔任熱刺看守領隊的賴恩美臣，被外界認為會是帥印暫時接班人。（Getty Images）

干地目前與熱刺的合約於今年夏天到期，他2021年11月成為「白百合」主帥，並在上季帶領球隊以第4名完季，取得歐聯席位。球隊目前排在英超第4，領先第5名的紐卡素2分，但多踢2場。