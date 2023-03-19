英超｜熱刺失分干地忍無可忍　記招連轟球員4分30秒：不會再掩飾

熱刺在作客修咸頓的最後階段輸一記十二碼，最終遭對手以3：3逼和，失去爭取歐聯席位的重要分數；早前亦先在足總盃遭錫菲聯淘汰、再於歐聯被AC米蘭擊敗而出局，干地終於忍無可忍，在賽後記招用了足足4分30秒怒轟球會，尤其針對球員。



「熱刺的故事就是——在同一個班主管理下20年，都沒有贏過什麼錦標，原因是什麼？」熱刺失分後，干地明顯滿腔怒火，有備而來。「這僅僅是球會的錯，或是每個在這段時間執教過的領隊的錯？熱刺過往的領隊我都見過，而球會冒着破壞領隊形象的風險，去掩蓋其他問題。」

熱刺面對修咸頓被追和，令干地忍無可忍。（路透社）

熱刺在現任班主利維於2001年入主後，只在2008年贏過一次英格蘭聯賽盃，期間共起用過11名領隊，由普捷天奴在2019年離隊後開始已換過三名領隊。

「一直到目前為止，我都在嘗試掩飾球會的真實情況，但現在我不再掩飾了，因為，我不想再見到今日的情況了，今日的一切都不能接受，對球迷來說也是不可以接受的。」

干地認為熱刺在利維治下未能贏得重要錦標，是因為太習慣無法爭標。（路透社）

然後，干地終於將矛頭直指球員：「除了球會，領隊和職員之外，球員也必須為這種情況負責任，如果熱刺真的想改變，就已到了必須改變的時刻了。如果他們想繼續安逸，那他們可以換領隊，可以換很多個領隊，但相信我，情況不會改變。」

「之前的一些比賽中，明明可以做出一些改變，但我們似乎已對這種情況習已為常。球會有責任在轉會市場（簽球員），每個在這裏教過的教練都有責任。球員呢？他們又在哪裏呢？」

干地近期屢屢批評熱刺球會及球員。（路透社）

「以我的經驗而言，若想要有競爭力、想爭取到什麼，就要改善（球員的心態），在這方面，我能告訴你，這一刻真的很差、很差，我只見到11個各自為政的球員。」

干地終於稍稍停頓，有記者問道為何熱刺會陷入這種情況，干地道：「因為他們已習慣了呀，他們太慣了。他們不為什麼重要的目標而戰。他們不想在壓力下踢波、不想緊張地踢波。」

「還有十場比賽，有些人覺得我們還能競爭，但以這種態度、這種投入程度，能爭什麼？爭第7、第8還是第10？」

干地認為以陣中球員目前的心態，難以爭逐前列位置。（路透社）

「我們有11個落場的球員，而我見到的是一班自私的球員，一班不想互相幫助、沒有用心比賽的球員。我絕對不安於這種情況，我真的很痛心，每個人都要負上責任。」

他又指出，比起去年熱刺成功壓過死敵阿仙奴奪得歐聯資格之時，今季的熱刺無疑遜色了，「若跟上季比較，我們必須進步，當球隊根本不像一個團隊時，什麼都有可能發生，今天就是例證。作為一個團隊，關鍵是要為了我們胸前的徽章而戰。」