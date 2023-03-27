英超｜干地炮轟球會後黯然下台　熱刺40個月內第4度炒領隊

熱刺上周賽和修咸頓後，主帥干地在270秒內鬧爆眾將，直斥麾下是「自私」。干地大爆發後，早有傳聞指他在熱刺的時間已進入倒數，果然不出所料，熱刺在香港時間周一（27日）清晨宣布，與干地分道揚鑣，結束短短16個月的賓主關係，亦是熱刺在4年內第4度炒領隊。



熱刺宣布，與干地分道揚鑣。（Getty Images）

熱刺官方宣布，與意大利名帥干地（Antonio Conte）達成共識，雙方結束16個月的合作關係，熱刺在分手聲明中感激干地的貢獻，而助教史迪連利（Cristian Stellini）將擔任暫代領隊，賴恩美臣（Ryan Mason）則任副手，直至今季結束。

利維在聲明中表示，現時要專注在爭奪歐聯位置上，未有提及干地外，更有暗指對方搞分化的味道，「我們現時有10場聯賽，我們要爭取歐聯資格，如今必須團結一致，球隊上下也要挺身而出，嘗試以最高的位置完成聯賽，報答一眾球迷。」

熱刺發聲明公布干地離隊的消息。（網上截圖）

熱刺自2019年11月辭退普捷天奴後，先後由摩連奴及紐奴接手，熱刺依然未能打破錦標荒，干地同樣逃不過「短命」的命運，短短16個月就匆匆下台，亦是熱刺40個月內第4度炒領隊。

即使熱刺現時在聯賽榜排第4位，但比紐卡素﹑利物浦及白禮頓至少踢多兩場，來季歐聯資格並不穩陣，加上早前接連在歐聯及足總盃出局，當時已預料干地離開只是時間問題，當他被問及續約時，亦多次避而不談。

熱刺助教史迪連利將擔任看守領隊直至今季結束。（Getty Images）

上周炮轟熱刺埋離隊伏線

熱刺上周末賽和修咸頓後，干地忍無可忍，在記者會上道出絕望真相，「熱刺的故事就是——在同一個班主管理下20年，都沒有贏過什麼錦標，原因是什麼？這僅僅是球會的錯，或是每個在這段時間執教過的領隊的錯？熱刺過往的領隊我都見過，而球會冒着破壞領隊形象的風險，去掩蓋其他問題。如果熱刺想改變，不能繼續安逸下去，否則情況不會改變。」

干地其後再炮轟麾下，「我只見到11個各自為政的球員，是一班自私的球員，一班不想互相幫助、沒有用心比賽的球員。除了球會，領隊和職員之外，球員也必須為這種情況負責任。」

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