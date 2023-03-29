歐國外｜加里夫巴利現身卡迪夫城球場　含淚與威爾斯球迷道別

今年1月宣布掛靴的加里夫巴利（Gareth Bale），在香港時間周三（29日）凌晨威爾斯主場迎戰拉脫維亞的歐國盃外圍賽開賽前，向球迷告別。

他感謝球迷對國家隊不離不棄的支持，同時亦希望球迷在他離開後，亦能繼續支持威爾斯的新一代球員。



在剛過去的卡塔爾世界盃，加里夫巴利帶領的威爾斯雖然在小組賽黯然出局，但這已是他們事隔64年再次打入決賽周。這名國家隊隊史射手在今年初宣布退役，今次歐國盃外圍賽主場迎戰拉脫維亞，他亦在賽前向主場的威爾斯球迷鄭重道別。

加里夫巴利於今年1月宣布掛靴。（路透社）

現場球迷向他獻上熱烈不絕的掌聲，並在卡迪夫城球場高唱《巴利萬歲（Viva Bale）》。

「我只是想說，很明顯地，能代表這個國家出戰，在世界上最出色的球迷面前作賽，是一種莫大榮幸。」他強忍着淚水向球迷說道。「你們支持着我和我的家人，不論球隊處於高峰與低谷都不離不棄，我對你們感激不盡。」

加里夫巴利在賽前向球迷道別致意。（路透社）

「老實說，很感激在我的整個職業生涯當中都有你們在旁。我將會想念在你們面前踢波的日子，但我想確認你們會繼續支持那些（威爾斯國家隊的）年輕人。」巴利續說道。「你們這些球迷就代表着威爾斯足球，你們使這一切變得特別，是你們成就了今天這一切。我會繼續加油，就像你們一樣。希望在不久的將來會再見！」

加里夫巴利生涯為威爾斯出場111場攻入41球，是國家隊歷史第一射手，同時他也是為威爾斯上陣次數最多的球員，比第2名的基斯根達（Chris Gunter）多2場。球會層面他斬獲榮譽無數，當中包括生涯5奪歐聯冠軍，以及3次西甲冠軍。

加里夫巴利是威爾斯隊史入球最多的球員。（Getty Images）

巴利最後那一句「希望在不久的將來會再見」不禁令人猜測，他會否以助教或其他身份回歸足球界？威爾斯領隊派治（Robert Page）在1月時曾指希望這名球星回歸到球隊當中：「他需要一些時間去陪伴家人，我們會好好談談，因為他目前已獲得很多邀請。即使他只是出現在更衣室或是酒店也好，我也衷心希望他能參與到球隊當中，不過這一切取決於巴利自身，看看有什麼職位適合他與其家人。」

威爾斯今場憑基化摩亞（Kieffer Moore）在41分鐘攻入全場唯一一球，以1：0擊退拉脫維亞，目前1勝1和排在D組第2位。