巴利轉戰高球地標戰　精彩救球片段引熱議　拉咸：「這太不公平」

加里夫巴利（Gareth Bale，又譯貝爾）上月退役後，宣布轉戰PGA巡迴賽（美國職業高爾夫球巡迴賽）。

這名前威爾斯球星日前（香港時間2月2日）出戰第一賽並獲得佳績，更受名將拉咸（Jon Rahm）大讚表現出色。



今屆於美國加州圓石灘（Pebble Beach）舉辦的PGA巡迴賽容許業餘球手參賽，備受矚目的「高爾夫巴利」為業餘組156名出戰球手之一。

加里夫巴利高球地標戰表現不俗。（路透社）

這名剛退役的前皇馬球星展示出自己出色的實力，證明自己轉戰高球並不是「玩玩下」，並在第一天的賽事完結後排名業餘組第10。

巴利一次救球成為賽事熱話，當時高爾夫球落在果嶺以外的車道上，他輕輕揮杆將其打到洞口附近，盡顯功架與冷靜，贏得不少掌聲，影片亦引來230多萬次觀看。

「那是一記出色的擊球，」加爾夫巴利說道。「很慶幸見到高爾夫球很順利地滾回果嶺，而且離洞口很近。最後我完成得也不錯，我對此很滿意。」

「這跟足球是完全不同的運動，」他續說道。「離開你的『舒適圈』，體驗不一樣的事物，這非常不錯。很幸運我打出了自己最出色的其中一杆，對此我感到很高興。」

巴利的出色表現亦獲得目前排名世界第三的西班牙名將拉咸稱讚：「我跟巴利說，『你怎能同時在職業足球和高爾夫球都表現如此出色呢，這似乎不公平。』」

「不專注在一項運動上，卻擁有如此高的高球天賦，這實在太不公平了。」