巴利掛靴兩周即做高球手　下周初戰PGA　曾因熱愛高球遭諷寄生蟲

威爾斯球星加里夫巴利（Gareth Bale，又譯貝爾）早前宣布掛靴，不足一個月已有新動向。

巴利熱愛高爾夫球人所共知，更因此常遭球迷及媒體嘲諷，但他對高球的愛卻是非常認真——巴利透過社交網站宣布，下周將參加PGA巡迴賽（美國職業高爾夫球巡迴賽）的其中一站，正式展開作為高球手的第二人生。



當威爾斯打入歐洲國家盃決賽周後，球員們拉起一幅橫額，寫上「威爾斯﹑高爾夫球﹑皇馬」，雖然是幽加里夫巴利一默，但也足證巴利對高爾夫球的愛，只是僅次足球國家隊。

人所共知，巴利是高爾夫球愛好者，當年效力皇馬時，更被高圖爾斯改花名為「高爾夫球手」，他直認對高球的熱愛，表示打高球時可以遠離足球，也坦承視足球為生財工具。不過，也因為熱愛高爾夫球，巴利常遭西班牙傳媒詬病，《馬卡報》直斥他因而在場上「揸流灘」，並指巴利是「寄生蟲」。

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威爾斯當年打入歐國盃決賽周後，隊友們拉起一幅橫額，寫上「威爾斯﹑高爾夫球﹑馬德里」。（Twitter截圖）

結束足球員生涯後，巴利終於脫離足球的枷鎖、不需再掩飾對高球的熱愛。掛靴僅僅兩星期，他就透過社交網站宣布，將參與下星期舉行的美國加州圓石灘（Pebble Beach）舉行的高球賽，而這項賽事容許業餘球手參賽，同樣是PGA巡迴賽事之一。

「十分高興地宣布，我將會參加下月的圓石灘專業／業餘賽，Let's Go！」這是加里夫巴利首次參與PGA的正式賽事，向高球手這項職業又邁進一步，這項賽事將於下周四（2月2日）起舉行，屆時就可看到巴利一展身手。

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加里夫巴利宣布下周將出戰PGA巡迴賽的其中一站。（Instagram截圖）

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