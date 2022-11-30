世界盃︱英格蘭對威爾斯巴利半場被換出 網民改圖恥笑去打高爾夫
撰文：普利森
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英格蘭對威爾斯一仗，威爾斯隊長加里夫巴利（Gareth Bale）連續三仗正選上陣，不過他只踢了45分鐘便被調走，當時球隊仍賽和0：0。下半場威爾斯連失3球，包尾局，一張網民惡搞圖再次洗版。
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巴利對高爾夫球的熱愛人所皆知，早前威爾斯負伊朗，已有網民將巴利步入更衣室的畫面，惡搞改圖在他背上加上一個高爾夫球袋，加上一句：「我要去打高爾夫」（I'm going to play golf）來諷刺他。
威爾斯對英格蘭下半場連失3球，今屆賽事3戰，只靠巴利在美國身上取得的十二碼搶得1分，B組包尾出局。上面這張巴利「我要去打哥爾夫」改圖，再度在網上廣為流傳。
在世界盃包尾出局，看來並不風光，對威爾斯來說，意義卻非凡，威爾斯人紛紛出言力撐：「我們是足球的弱小勢力，現在的世界盃、歐國盃連出線也極困難，能夠出線決賽周已是了不起成就。」同熱愛這片土地，威爾斯人用行動證明他們對國家隊的支持，無論勝負，一樣全力為威爾斯打氣。有蘇格蘭球迷深有同感：「我恨不得蘇格蘭能入圍！」
正是威爾斯人的無限支持，為巴利注入動力。對英格蘭一仗賽後，巴利揚言會一直會國家隊踢下去：「只要我能夠踢而國家隊需要我，我便會一直踢下去。」他說：「現在雖是困難時刻，但我們會重新出發。明年3月開始（歐國盃）外圍賽又開始。」
外界曾預期，對英格蘭會是巴利退役前最後一戰，得到他的承諾，球迷最害怕的畫面沒有出現。
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2022世界盃B組哪兩隊出線？
英格蘭、美國。
威爾斯在2022世界盃有沒大有得分和入球？
有，威爾斯對美國一仗，由巴利射入十二碼，搶得一分。
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