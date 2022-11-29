世界盃人物誌｜威爾斯神將加里夫巴利　將傑斯一代不可能化為可能

威爾斯在足球世界只是弱小勢力，歷年出現過傑斯（Ryan Giggs）、魯殊（Ian Rush）、曉士（Mark Hughes）等家傳戶曉的巨星。連曾在曼聯左路光芒萬丈的傑斯，也未能帶領國家隊出戰歐洲國家盃或重返世界盃，連最樂觀的球迷都要放棄了。

來到21世紀，一個天才橫空出世，將這支小球隊帶上前人從未幻想過的高度。首度晉身歐國盃便勇闖四強，今屆世界盃時隔58年重返決賽周。他的名字，如今已較上述三位前輩更加響亮，沒錯，他就是加里夫巴利（Gareth Bale）。



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加里夫巴利以隊長身份，帶領威爾斯出戰世界盃。（Getty Images）

威爾斯史上頭號巨星

威爾斯只是英國一隅，人口300多萬，不及香港一半。足球水平長年以來在歐洲均算不上勁旅，今屆賽事之前，只曾在1958年入過世界盃決賽周，歐國盃更是頭14屆均未能入圍。不同年代，威爾斯出產過不少球星，左路神將傑斯球會生涯成就極高，但在國家隊，卻及不上同樣是左翼的巴利。

2016年首度晉身歐國盃，當然也受惠賽事擴大規模，巴利與艾朗藍斯、祖阿倫組成中前場核心，領軍勇闖四強，卻是意外之喜。世界盃由1998年起已是32隊踢決賽周，當時魯殊已退下來，曉士、傑斯、史必（Gary Speed）均仍在國家隊，牌面上不會較這一代差。一班戰力強大的前輩們做不到的事，巴利和隊友們竟做到了。他在皇馬5奪歐聯，贏盡各大錦標，國家隊成就亦前無古人，他已超越一眾前輩，被公認為威爾斯史上最佳球員，沒有之一。

有點可惜的是，千辛萬苦帶領國家隊晉身決賽周，巴利已是英雄遲暮。33歲的他近年受盡傷患折磨，早已不再是昔日大家熟悉的那個能夠獨力千里走單騎的「大聖爺」。

效力修咸頓時的巴利。（Getty Images）

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今年夏天，巴利正式離開皇家馬德里，轉戰美職聯效力FC洛杉磯，只上陣12場又帶來多一個錦標，實在是球員中的「人生贏家」。風光無限的球員生涯快到盡頭，威爾斯兩戰只得1分，硬撼英格蘭如果敗陣或打和，很大機會是巴利在世界盃的最後一戰。趁着這時候，一起回顧巴利足球青雲路。

2006年是加里夫巴利嶄露頭角的一年，當時年僅16歲的他在4月首次為修咸頓上陣，同年5月入選威爾斯國家隊，打破當時威爾斯國家隊的最年輕上陣紀錄，其後他在8月修咸頓對打比郡一役，取得職業賽事的首個入球。

巴利在2012/2013球季大爆發，在聯賽攻入21球。（Getty Images）

巴利在2007年夏天轉投熱刺，本職左閘的他愈踢愈前，轉型成頂尖翼鋒之一，更在2012/2013球季攻入21球，成為當時球壇風雲人物之一，他在季後以1億歐元轉會費，從熱刺轉投皇馬，打破當時由C朗拿度從曼聯加盟皇馬的轉會費世界紀錄。

巴利加盟皇馬頭幾年保持水準，與C朗和賓施馬組成的「BBC」前鋒組合威力十足，可惜球隊在西甲遇上全盛期的巴塞和美斯，因此直至2016/17球季才首度贏得西甲冠軍。

巴利在2017/18歐聯決賽後備上陣，並梅開二度當選該仗MVP。（Getty Images）

皇馬在聯賽不順，出戰歐聯卻屢屢告捷，球隊繼2013/14球季奪冠後，在2015/16、2016/17、2017/18球季完成三連霸，巴利本人更在2017/18歐聯決賽後備上陣後梅開二度，助球隊獲勝兼當選該仗MVP。然而巴利在西班牙的歲月漸受傷患影響，出場次數和表現遠不及C朗穩定，但這個威爾斯翼鋒一再在關鍵時刻向世人證明，他是個心臟強大的大賽球員。



在國家隊，巴利也是如此。2016年帶領威爾斯首度殺入歐國盃，四強以0：2不敵有球會隊友C朗在陣、最終奪冠的葡萄牙，球隊優貫表現出乎眾人意料。

回到球會層面，巴利與皇馬的關係卻逐漸出現問題。他多次被指不合群，加上受傷患困擾，上陣次數和場上表現均不如前，時任主帥施丹將他貶為後備，更一直有傳皇馬想把他出售，惟一直未有成事。

巴利在施丹（圖右）執教後期不受重用。（Getty Images）

「威爾斯．高爾夫．馬德里」

除場上表現外，巴利對高爾夫球的熱愛令他受皇馬球迷猛烈批評。從他的Instagram帳號中，不難看到他打高爾夫球身影，與他關係緊張的西班牙傳媒，直指他對高爾夫球的重視超越皇馬。

充滿個性的巴利，對此不以為然，2019年帶領威爾斯擊敗匈牙利兼晉身2020歐洲國家盃決賽周後，拉起一塊不知由誰準備、印有「威爾斯．高爾夫．馬德里」的威爾斯國旗，字眼順序的含意顯而易見，氣得西班牙人和皇馬球迷「紮紮跳」，但又奈他不何。

巴利當年展示印有「威爾斯．高爾夫．馬德里」的威爾斯國旗，引起爭議。（影片截圖）

他之後在2020/2021球季曾被外借回熱刺，但未獲留用，並在2021/2022球季返回皇馬。曾在2013年至2015年與巴利合作的安察洛堤再次擔任皇馬主帥，巴利依然繼續被投閒置散，終在2022年夏天約滿，回復自由身離隊。

巴利的心其實早已不在足球，「賺夠」的他本應可以退役，不用拖着滿身傷患強拚。不過他尚有一個目標未完成，一個前輩們未能達成的任務——重返世界盃決賽周。

巴利帶領威爾斯64年來首度殺入世界盃決賽周。（Getty Images）

巴利今年6月帶領威爾斯殺入2022世界盃附加賽決賽，比賽中他的罰球逼使烏克蘭球員耶莫蘭高擺烏龍，最終威爾斯以1：0擊敗烏克蘭，時隔64年後再戰世界盃決賽周，巴利賽後直言夢想成真。

當時有記者問巴利，世界盃會否延遲他的退休計劃，他笑說：「推遲一點吧！」

巴利加盟FC洛杉磯後，球隊今屆贏得隊史首座美職聯總冠軍。（Getty Images）

自由身的巴利選擇轉投美職聯球隊FC洛杉磯，他加盟時指自己不是「踢一會就走」，更稱希望為球隊贏得錦標。

加盟後主要擔任後備的巴利再一次在關鍵時刻建功——11月初FC洛杉磯對費城聯的美職聯總決賽中，他後備入替，128分鐘接應隊友左路傳中，成功頂入追和一球，將比賽帶入互射12碼階段，球隊最終擊敗費城聯，贏得隊史首座美職聯總冠軍。

巴利在世界盃威爾斯對美國一戰射入12碼，搶得今屆賽事球隊第一分。（Getty Images）

巴利在美職聯奪冠不久後，馬上就要備戰今屆世界盃。他曾表示只要球隊有需要，就會三場分組賽都踢足90分鐘，首兩場比賽均全勤上陣，對美國一戰威爾斯全場捱打下，巴利博得12碼並親自操刀射入，為球隊奪得今屆賽事第一分。

巴利賽後豪言：「這球12碼一定是我射！」威爾斯主帥佩治亦肯定其說法，可見巴利與其威爾斯同袍，對他的實力仍是充滿信心。

巴利球員生涯中曾五奪不少球員夢寐以求的歐聯冠軍，一再為威爾斯在國際賽屢創佳績，即使屢受傷患困擾曾遭皇馬冷落，仍能堅持自己信念，並在球隊需要他時展示實力。對英格蘭哪怕是他在國家隊、甚至是球員生涯最後一仗，應已無任何遺憾，因為威爾斯和足球歷史上，早已為他留下重要位置。