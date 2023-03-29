英超｜費格遜與雲格雙雙入選名人堂　昔日老對手今同創歷史

英超官方宣布，傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）和雲格（Arsene Wenger）入選名人堂，成為教練名人堂的首兩名成員。



英超名人堂從2021年開始舉辦，至今已有16名傳奇球員入選，但今次為首次有領隊入選。

費格遜和雲格成為首兩位入選英超名人堂的領隊。（英超官網）

英超名人堂球員入選名單：

2021年：

舒利亞（Alan Shearer） 效力時期：1992至2006

亨利（Thierry Henry） 效力時期：1999至2007、2012

簡東拿（Eric Cantona） 效力時期：1992至1997

堅尼（Roy Keane） 效力時期：1992至2005

碧咸（David Beckham） 效力時期：1994至2003

伯金（Dennis Bergkamp） 效力時期：1995至2006

林柏特（Frank Lampard） 效力時期：1995至2015

謝拉特（Steven Gerrard） 效力時期：1998至2015



2022年：

韋拉（Patrick Vieira） 效力時期：1996至2005、2010至2011

朗尼（Wayne Rooney） 效力時期：2001至2018

伊恩胡禮（Ian Wright） 效力時期：1992至1999

舒米高（Peter Schmeichel） 效力時期：1992至1999、2001至2003

史高斯（Paul Scholes） 效力時期：1993至2013

杜奧巴（Didier Drogba） 效力時期：2004至2012、2014至2015

高柏尼（Vincent Kompany） 效力時期：2008至2019

阿古路（Kun Aguero） 效力時期：2011至2021



英超在官網寫到，2023年名人堂將由費格遜和雲格揭開序幕，並在Facebook上形容他們是「幫助定義英超的兩位傳奇」。

費格遜：英格蘭足球史上最成功的領隊

英超官網描述費格遜是「英格蘭足球史上最成功的領隊」，「他曾帶領曼聯贏得13次英超冠軍。他在英超元年1992/93球季上任後，為曼聯重奪失落26年的頂級聯賽冠軍。」

這位傳奇教頭共執教紅魔鬼810場英超賽事，勝率達65%，27次獲得月度最佳領隊，以及11次榮膺年度最佳主帥。

費格遜在英超執教26年零7個月的戰績。（英超官網截圖）

雲格：為英國足球帶來革命

「雲格在1996年來到英超時，大家都在討論『雲格是誰？』但這名法國教頭僅用2年時間，便將自己的名字刻在阿仙奴及英超聯賽的歷史之中。」英超官網描述道。「在此後的20年裏，雲格的天才與視野，在球場內外都為英國足球帶來了一場革命。」

他執教阿仙奴22年間，共帶領球隊出戰828場英超比賽，勝率為58%，期間3奪英超冠軍，獲得過15次月度最佳、以及3次年度最佳領隊。

雲格在阿仙奴執教22年的戰績。（英超官網截圖）

費格遜與雲格可說是英超史上最具代表性的兩位領隊，這兩人亦在聯賽上互鬥多年。當年勁敵如今一起入選成為英超名人堂的首兩名成員，對雙方球迷而言也可說是皆大歡喜。

2023年的英超名人堂球員名單將在3月30日公布，屆時會有15名已退役的英超球員進入候選名單，球迷可以進入官網投票選出心水球員，而最終會在4月10日公布。