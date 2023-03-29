足球熱話｜伊恩胡禮貼阿仙奴名宿飯局合照　星光熠熠引網民熱議

伊恩胡禮（Ian Wright）在Twiiter上貼出一張飯局大合照，照片中全是阿仙奴名宿，但從這些臉孔，你又能認出多少人呢？



伊恩胡禮在周三（29日）早上貼出這張11人合照引來熱議，即使你是兵工廠的忠實球迷，也未必能全部說出他們的名字。

伊恩胡禮貼出的這張11人合照「星光熠熠」。（伊恩胡禮Twitter）

球迷們一眼便能認出的，當然是從左至右坐在飯桌前的皮利斯（Robert Pires）、韋拉（Patrick Vieira）和伊恩胡禮，以及站在中間扶着韋拉肩膀的「高貝利大帝」亨利（Thierry Henry），而在亨利右邊的列文，相信即使是較年輕的球迷也不難認出。

接下來便是從左至右站着的基昂（Martin Keown）、迪臣（Lee Dixon）、基捷基治（Gaël Clichy），但是基治與亨利中間的人是誰呢？有不少網民都表示不知道他姓甚名誰，其實他名叫戴倫甸恩（Darren Dein），是前阿仙奴副主席甸恩（David Dein）的兒子。

至於列文右邊那兩位，則分別是艾利阿迪里（Jérémie Aliadière）和柏奴亞（Ray Parlour），後者在英超共為阿仙奴上陣過333次，若只計算英超，他是隊史出場最多的球員。

基捷基治是這張照片裏唯一一名現役球員，37歲的他目前效力於瑞士球會塞維特（Servette FC），同時正在考取教練執照。

舊隊友難得重聚，份外高興。（伊恩胡禮Twitter）

這張合照可謂星光熠熠，他們曾為兵工廠贏得多次英超、足總盃和聯賽盃冠軍，而將非球員的戴倫甸恩撇除在外，這10人當中除伊恩胡禮與迪臣外，另外8人皆是當年49場不敗偉績的成員之一。

阿仙奴在2003年5月至2004年10月期間，跨季49場英超保持不敗，這項紀錄至今仍未被打破。

2003/04賽季跨季不敗的阿仙奴，至今仍然是不少「廠迷」的美好回憶。（Getty Images）

據英國《每日郵報》統計，這張照片裏的阿仙奴名宿，生涯合共為兵工廠贏下的主要賽事錦標達49項（按人頭重覆計算）。

這則貼文引來不少網民留言：「試想像你是侍應」、「有幸看過這照片裏的10名球員踢波」、「太多傳奇球員了！我需要一副太陽眼鏡！」、「有一個認不到是誰」、「這張照片值得10億個讚好」、「這簡直像是名人堂聚餐」。