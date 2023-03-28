賴恩雷諾士與費格遜大鬥演技　域斯咸死侍老闆拍片為友賽曼聯造勢

英格蘭第五級別球會域斯咸（Wrexham AFC）今夏將與曼聯踢友誼賽，這間小球會最著名的是球會老闆賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），電影《死侍》（Deadpool）主角兩年前夥拍另一男星麥艾漢尼（Rob McElhenney）入股成為域斯咸老闆以來，已屢次借助自己名氣為球會宣傳，今次更與曼聯傳奇教頭費格遜（Sir Alex Ferguson）聯手。



域斯咸為威爾斯歷史最悠久的職業球會，已有超過150年歷史，由於陷入財困一再降班，目前在全國聯賽征戰，也就是英格蘭第五級別聯賽。

這間老牌球會陷入生死存亡之際，賴恩雷諾士化身超級英雄出手拯救，「死侍」老闆出錢出力助球會知名度大振，早前他更豪言希望球隊在10年內升上英超。他們目前在全國聯賽排名榜首，下季有望升上英乙，今年7月他們成功約戰曼聯友賽，賴恩雷諾士和麥艾漢尼兩位演員老闆與費Sir合作，在友賽宣傳片大考演技。

賴恩雷諾士及麥艾漢尼收購域斯咸後，不時在現場出現觀戰。（Getty Images）

片中二人準備與費格遜視訊對話，有感對方是英超傳奇領隊，表現得相當緊張，賴恩雷諾士在影片中稱：「聽說他是個恐嚇人的大師」，拍檔洛麥艾漢尼回應：「他已退休很久了，而且我們即將要舉行一場友誼賽」，示意他不用擔心。

隨後費格遜成功連線，三人展開對話，任憑域斯咸這邊兩老闆如何滔滔不絕地說話，費格遜只是擺出一副無趣的表情看着鏡頭，一言不發。這時賴恩雷諾士輕聲對拍檔說：「你看我是怎麼跟你說的，心理戰。」

費格遜不苟言笑的樣子讓兩人倍感緊張。（影片截圖）

隨後二人雖然再不斷嘗試與費Sir對話，但對方依然全程沉默，臉帶疑惑地看着他們，這時賴恩雷諾士隨便作了個藉口說麥艾漢尼要去剪頭髮，便匆忙終止對話。

賴恩雷諾士認為費格遜是在跟他們打心理戰。（影片戴圖）

之後鏡頭一轉，來到費格遜這邊，他的秘書走進房間，問他跟二人的對話如何，費Sir親自解開謎團——他拿着杯子答道：「他們靜音了，我什麼也聽不到。」

兩隊這場友誼賽將在7月25日的美國聖地牙哥Snapdragon 球場舉行，域斯咸官方Twitter稱這場比賽是一場「100%紅、50%龍、50%魔鬼」的比賽，意指域斯咸的「紅龍」綽號（The Red Dragons），以及「紅魔鬼」曼聯。

值得一提的是，域斯咸最近羅致已退役的39歲門將賓科士打（Ben Foster）復出賽場，他曾是曼聯一員，今仗或許能給予球隊一些有用的建議。

賓科士打加盟後曾與「死侍老闆合照」。（Instagram@BenFoster）

域斯咸目前排在全國聯賽榜首，領先第二位的諾士郡（Notts County）3分，兼少踢1場。根據賽制，只有榜首球隊才能獲得直接升班資格。