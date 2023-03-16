前曼聯名帥費格遜被問英超冠軍誰屬　三個字「神回應」｜足球熱話

曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）現身車頓咸賽馬節（Cheltenham Festival），傳媒當然不肯放過機會，追問他對今屆英超冠軍球隊誰屬，不料費sir僅冷冷吐出三個字，讓記者當場笑說：「非常好的答案！」



費格遜愛駒Hermes Allen。（資料圖片，Getty Images）

車頓咸賽馬節是英國獎金僅次國家障礙賽馬大賽（Grand National）的重要賽事，一般會在每年3月一連舉行4天，特別受愛爾蘭人歡迎。今屆由周二（14日）開始，該天吸引約68000人入場。

費Sir周三當日現身馬場，英國獨立電視台（ITV）記者上前訪問，他看來十分享受賽馬日，其中一匹愛駒Hermes Allen有份參與賽事，終名列第6。

本還有少許笑容的費格遜，被問到英超冠軍誰屬，頓時「黑面」。（Youtube截圖）

一聽這問題極速變臉

費格遜在訪問中大讚愛駒：「我們對此感到十分興奮，牠是一匹十分出色的馬。」

不過當記者之後「轉入正題」，問他認為今屆英超冠軍會是曼城還是阿仙奴，費Sir頓時沉下臉，沉默片刻後冷冷回應了三個字：「沒興趣（I’m not interested）」。如此冷淡反應引得記者大笑，並隨即以一句「非常好的答案」打圓場。

曼聯上輪面對榜尾修咸頓未能全取三分之餘，主將卡斯米路更直接領紅需要停賽。（Getty Images）

阿仙奴與曼城目前在積分榜上相差5分，還餘下11輪賽事。至於費格遜曾執教過的曼聯，目前雖然排名第3，但因為上輪面對修咸頓一戰未能取勝，失分後已落後「兵工廠」16分，即使少踢一場，仍是個巨大差距，難怪費sir被問到這個問題時意興闌珊。

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