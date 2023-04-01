七人欖球賽2023｜港隊達陣功臣勇戰頭部流血　「我們要Team Win」

香港男子隊於2023香港國際七人欖球賽暫時3場分組賽全敗，總共錄得4次達陣的拜恩塞巴（Seb Brien）今天賽後頭部流住血，眉頭深鎖離開球場。

「每次得分感覺很好，但只要是港隊入球，我不在乎是誰達陣。」他一心只想要「Team Win」。



港隊期望能把握到接下來的最後兩場。（張倩儀攝）

上屆香港國際七人欖球賽，香港男子代表隊5戰全敗，彷彿在球員心中留下烙印，誓要在四個月後的今天一雪前恥。

今屆港隊與法國、英國和烏拉圭同組，比去年的「死亡之組」更有機會獲勝，然而港隊5個月內在大球場寫下8戰8負的慘痛數字，今天完成次日賽事，仍未獲勝。

與丹馬克同為球隊功臣，卻未能助港隊贏球。（梁鵬威攝）

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港隊次日不敵英國及烏拉圭

今天港隊分別迎戰英國和烏拉圭，首場雖然有丹馬克在開賽19秒即達陣，惟接連失守，即使末段有拜恩塞巴再達陣，也只能以12：33不敵英國。

傍晚，港隊面對同為兩戰全負的烏拉圭，上半場港隊入局較慢，球權多在敵方，一度被烏拉圭拉開0：19。換邊後，港隊反撲先有丹馬克右路突破達陣，拜恩塞巴再得手助港隊追至14：19，可惜，港隊進攻再出現失誤，以14：24再度敗陣，勝利從眼前溜走。

港隊近兩屆七欖尚未「開齋」。（張倩儀攝）

拜恩塞巴4度達陣 「想贏波」

為港隊在今屆七欖4度達陣的拜恩塞巴，比賽期間勇戰受傷，頭部流血。他苦笑道自己「OK」，滿腦子都只想着專注場上，4次達陣不足以令他滿足：「Amazing feeling everytime when you score（每次得分感覺都很好），但只要是港隊入球，我不在乎誰達陣，我只想team win。」

港隊屢戰屢敗，球員沒有洩氣，反而更期待勝仗來臨：「It just hurt a lot，我們只差一點點，真的很失望。我們來這裏不是志在參與，是想來贏球的。」

拜恩塞巴戰至頭部流血。（張倩儀攝）

沉默片刻，拜恩塞巴環顧球場，他表示：「每天聽到人們大叫『Hong Kong』，是很美妙的感覺，打過這麼多賽事，這裏是世界上最好地方，我想make home proud（好想令主場的各位感到驕傲）。」語畢，他收拾心情，表示明天還有兩場比賽，最後兩次機會，一定要至少贏一場。

最後一日，港隊將轉戰名次賽，首戰火併去屆冠軍球隊澳洲，若勝出即會與另外4隊爭奪第9名，再吞敗仗的話則會與另外4隊爭奪第13名。