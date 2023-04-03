劍擊．世青賽｜雷鑑津少年組無緣16強　險挫頭號種子打出代表作

世界青少年劍擊錦標賽第二日賽事，續演佩劍賽事，由男﹑女子少年組（17歲以下）劍手登場，男佩的雷鑑津打出代表作，一劍勇挫頭號種子，可惜最終32強止步。



港隊3男3女佩劍小將周日（2日）登場，角逐世青少年組個人賽錦標。男子佩劍代表雷鑑津（Justin），小組賽發揮一般，以2勝3負順利出線，首圈以15：6輕取沙特阿拉伯劍手後，64強硬撼頭號種子﹑法國劍手Tom Couderc。

劍擊．世青賽｜佩劍個人賽打頭陣 陳樂熹薛雅齊青年組32強止步

這名法國劍手曾在今年的青年世界盃布達佩斯站摘銅，今仗必然是一場硬仗，Justin愈戰愈勇，與對手緊咬比分，最後更在14：14時一劍奠勝，力克對手殺入32強，打出代表作，惟其後與烏茲別克劍手Zuhriddin Kodirov，未能乘勇再下一城，以3：15不敵對手，無緣16強。何柏霖與方曉楠分別在64強及128強止步。

雷鑑津。（香港劍擊總會圖片）

至於女子佩劍方面，莊凱欣及曾悅澄在64強激戰烏茲別克及羅馬尼亞劍手，可惜雙雙僅負出局，薛雅致則同樣無緣32強。

世青第3日將上演男﹑女子青年組佩劍團體賽，港隊再度登場，分別與東道主保加利亞及韓國爭晉級。