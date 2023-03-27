劍擊｜羅浩天回勇布達佩斯站平生涯最佳　平常心對待爭奧運資格

香港劍擊隊近年成績節節上升，與外籍教練有直接關係，佩劍隊早前聘請韓國奧運金牌名帥李旭宰執教。

對男子佩劍代表羅浩天而言，新教練來港是衝擊，也是迷惘，新賽季一直無緣國際賽正賽圈，直至周末的布達佩斯站世界盃，重返正賽外，更勇挫世界排名第5的法國名將，打入32強。

趕及在爭逐奧運積分前擺脫頹勢反底，但羅浩天坦言，著重眼前如何做好自己，比成績更重要。



男子佩劍港將羅浩天，上季在格魯吉亞站生涯首度打入世界盃32強，其後在布達佩斯站世界盃亦躋身正賽，就算算不上是穩入64強，但至少小組出線並非難事。

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羅浩天曾在上年的格魯吉亞站世界盃首度打入32強。（FIE Facebook）

手傷與換教練致新賽季頹勢

來到2022/23賽季，羅浩天頭兩站試過小組賽出局，以為單純只是未拾回狀態，其後3站皆無緣正賽，以這名30歲港將的實力而言，必定是失準，「其實去年年底手踭有傷，對表現有點影響，加上換教練後，不論訓練模式及打法也要重新適應，今季頭幾站還在摸索，所以打得很頹。」

韓籍教練李旭宰去年底來港，帶來以刻苦見稱韓式訓練，需要與港將們磨合，羅浩天依然經歷這段時期，他說：「新教練為團隊帶來不少新衝擊，但亦帶來不少壓力，因為教練非常嚴厲及要求高，令我們在高壓的狀態下訓練，有時會受影響，改不了一些壞習慣，所以在高壓的情況下，還有不少進步空間。」

李旭宰來港後，將佩劍隊帶來不少新衝擊。（Facebook截圖）

法國地獄式集訓有幫助

心理層面外，在體能上也有新衝擊，港隊在出戰布達佩斯站前，特意前往法國特訓兩星期，強度與訓練時數與平時訓練截然不同，羅浩天說：「熱身與步法也是約1小時，然後實戰約兩小時，加上個別課等橫節，一節訓練長達5至6小時，頭兩日十分吃力，但其後適應就沒有大問題。」

面對困境，有時換一換個環境或者有幫助。經歷兩星期的地獄式訓練後，羅浩天坦言有得著，有機會成為今季的轉捩點，「這兩星期訓練算有成果，訓練內容與我的打法接近，加上教練的技﹑戰術融會貫通，感覺好有用。」

羅浩天在布達佩斯站世界盃隨即展現出來，他在小組賽3勝3負過關，淘汰賽連挫兩將，今季首度突破預賽。羅浩天在正賽首圈遇上世界排名第5的阿比堤（Blonde Apithy），開段曾領先7：1，次節亦曾拉開6分差距，即使對方急起直追至14：14平手，羅浩天最終以一劍進攻單燈奠勝，一劍險勝過關。

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羅浩天自去年的格魯吉亞站後，再度打入世界盃次圈。（資料圖片／FIE圖片）

平生涯最佳依然不滿意

談及該仗，阿天表示早有針對部署，在賽前一夜「做好功課」，看對方的比賽片段，研究他的節奏。不過，說到比賽進行中，他笑言「無乜印象」，「老實說，我沒有太多比賽的記憶，都是靠隊友賽後告訴我。可能我當時進入了狀態，沒有理會太多，就算對方追了好多分，我都沒有太大感覺，一如以往地打，繼續保持自己的打法及部署。不過我知道，我捉到對方的節奏，所以最後一劍就是專注在進攻上，然後執行。」

打入32強，追平個人生涯最佳，並不代表發揮得好。羅浩天面對美國劍手杜度（Andrew Doddo），開局連輸7劍，直至末段力追已經為時已晚。阿天直言，如此大起大落也是與狀態有關，「次圈對美國劍手時，開局仍然是以上場的節奏來打，所以完全錯了，慢慢調整過來後，可惜早段失太多分，所以我覺得今站表現都是一般，依然好不穩定。」

即使在布達佩斯站追平生涯最佳，羅浩天依然不太滿意自己的表現。（資料圖片／葉詩敏攝）

爭奧運積分前回勇 羅浩天：先做好自己

奧運積分在下月開始累積，羅浩天今仗反彈也算是好時機，但他表示做好自己比追求戰績更重要，「今站算是拾回一點比賽節奏，希望之後能夠保持，但都毋須想太遠，畢竟奧運還有一段時間，我更想是好好做好自己，鞏固好現時的打法，着重打好每一劍就可以了。」

曾領韓國隊贏得倫敦奧運團體金牌的李旭宰教練，實力早已被受肯定，但就算大有來頭的教練，也需要時間與團隊磨合，並不是打針一樣立即見效。不過，從何思朗在突尼斯大獎賽打入16強，加上今站的羅浩天躋身世界盃32強，短期內看到男子佩劍隊的成績有突破，可見這名韓籍教練的功力。